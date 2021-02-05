Первомайский районный суд продлил ранее избранную меру пресечения экс-советнику бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фариду Ниязову и телохранителю Атамбаева Канатбеку Сагымбаеву.

Их адвокат Замир Жоошев сообщил, что заседание прошло без участия Фарида Ниязова.

«Продлили на 2 месяца. Ниязова не доставили из СИЗО-1 [, где тот находится под арестом]. Сказали, что это в связи с коронавирусом, но я считаю, что это просто отговорка, потому что ранее его привозили на суд по кой-ташским событиям. Каната Сагымбаева также подозревают в организации, ему тоже продлили срок пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца», – сказал Жоошев.

Мера арест Ниязова и домашний арест Сагымбаева продлены до 10 апреля. Их обоих задержали по дела об организации беспорядков, произошедших 9 октября на центральной площади Бишкека.

Адвокат настаивает, что Ниязова в тот день на митинге не было. Ранее Жоошев заявлял о том, что подозрения в отношении Ниязова и Сагымбаева являются «беспочвенными».

«Мы все прекрасно понимаем, что массовые беспорядки организовали не они», – сказал Жоошев.

Результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября, привели к митингу недовольных граждан на центральной площади Бишкека. Вечером следующего дня начались столкновения демонстрантов с силовиками, и был захвачен «Белый дом».

Демонстранты освободили из колоний некоторых политиков, в числе которых был и нынешний президент Садыр Жапаров. Он отбывал 10-летний срок за захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году.

Некоторые Освобожденные в ночь на 6 октября политики приняли участие в митинге 9 октября в Бишкеке. Фарид Ниязов и Канат Сагымбаев также были среди освобожденных. Акция протеста закончилась потасовкой со сторонниками Садыра Жапарова, в результате которой пострадали 7 человек.

На следующий день, 10 октября, в рамках досудебного производства по факту массовых беспорядков были задержаны Атамбаев и его сторонники.