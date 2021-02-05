Сыймык Жапыкеев прокомментировал задержание силовиками депутата Кубанычбека Жумалиева 4 февраля. Жапыкеев еще в мае 2020 года, будучи лидером движения «Чон Казат», рассказывал о «коррупционных махинациях» депутата и требовал отобрать у него «незаконно нажитое» имущество. А возглавив Финпол, Жапыкеев пытался привлечь политика к ответственности.

*Сейчас пока непонятно, работает ли Финпол и является ли Жапыкеев до сих пор его главой. В одобренном 3 февраля парламентом и президентом правительстве Улукбека Марипова этого госоргана нет.

В обращении Жапыкеев объяснил пользователям фейсбука функции и полномочия ГКНБ и Финпола. Он написал, что комитет расследует и борется с коррупцией и особо тяжелыми, «важными» преступлениями, а Финпол борется с экономическими преступления, но при этом ему тяжело задержать кого-либо.

«Даже если Финполу не хватило полномочий на депутата, мы задержали его ребят, но и они вышли через суд. Сегодня Жумалиева задержала АКС, с одной стороны правильно вышло: у ГКНБ много возможностей и СИЗО есть. Пусть расследуют объективно», — написал Жапыкеев.

Ранее Финпол начал досудебное производство в отношении Жумалиева и его родственников по факту мошенничества в особо крупном размере. Поводом послужило заявление некоего немецкого инвестора «Б.Ф.», который является лицом зарубежной компании «М.Г.БВ». Сын и родственник депутата были задержаны, а после отпущены под домашний арест.

Также Жапыкеев прокомментировал «слухи», которые порочат его в последние дни. Он призвал всех не поддаваться на провокации и быть спокойными. По его словам, он «не держится за пост», но ему кажется, что Финпол останется в структуре правительства.

«Друзья, призываю к терпению. Вот, прошло время, когда можно было опираться на деньги, от коронавируса скончался миллиардер “Граф”, пусть земля будет ему пухом. Миллиардера Жумалиева задержали. Началась настоящая борьба с коррупцией. Молодцы, ГКНБ!!!» — написал он.

Вопрос о будущем Финпола был поднят после того, как депутатам было представлено новое правительство во главе с Улукбеком Мариповым. В предлагаемой им структуре кабмина не было Финпола. Предполагалось или расформирование органа, или внедрение в состав МВД. Тогда Жапыкеев негодовал от этой новости.

Марипов не внес ясности в этот вопрос и во время рассмотрения его правительства на пленарном заседании парламента 3 февраля. Депутаты все же одобрили его программу, структуру и состав кабмина, а момент с Финполом остался открытым. Жапыкеев возглавил Финпол после октябрьских событий 2020 года.

Задержание Жумалиева

Сотрудники ГКНБ задержали депутата Жумалиева вечером 4 февраля. Его подозревают в злоупотреблении своим положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета, принадлежащего депутату.

По данным следствия, Жумалиев «оказал давление» на министерство образование, чтобы получить лицензию, в которой ему было отказано ранее. Депутата сразу привезли в Первомайский райсуд, который решил водворить его в СИЗО на два месяца.

ГКНБ сообщает, что кроме этого, Жумалиев, аффилированные с ним лица и хозсубъекты «незаконно» обогащались, легализовали преступные доходы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере.

Антикоррупционная служба ГКНБ отмечает, что установлены 78 объектов недвижимости и различных компаний, принадлежащих депутату, его родственникам и аффилированным лицам.

В их числе торговые центры «Таатан», «Гоин», образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат.

Таким образом Жумалиев подозревается в преступлении по статье 319 «Коррупция» уголовного кодекса.

Жапыкеев vs Жумалиев

Весь конфликт Жапыкеева и Жумалиева начался еще пока последний не занял должность главы Финпола. Жапыкеев в мае 2020 года заявил, что депутат замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать.

Жыпыкеев рассказал, что Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков. При этом он добавил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал проверить его.

Затем Жумалиев подал заявление в МВД, после которого в словах Жыпыкеева нашли призыв к насилию и массовым акциям. А сам депутат поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях.

Тогда члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях. Кроме того, информацию о 50 фирмах, которые связаны с Жумалиевым и его женой, опубликовало издание «Экономист». После этого Финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата.

Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям уголовного кодекса: «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности». Кроме того, Финпол провел обыски у Жумалиева.

После этого депутат написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова. Его депутат хотел привлечь за ложное сообщение о совершенном преступлении.

Позже суд признал незаконными обыски и выемку в доме Жумалиева и вынес частное определение в отношении сотрудников Финпола. В августе суд частично удовлетворил другой иск парламентария к Жапыкееву. Судья Ленинского районного суда Бишкека 6 августа признал, что высказывания в адрес депутата со стороны Жапыкеева, не соответствуют действительности.

Также суд принял решение взыскать с активиста 10 тысяч сомов. При этом, сам парламентарий подавал иск на 10 млн сомов. Суд также обязал Жапыкеева опубликовать опровержение своих слов на своей странице в фейсбук.