В Бишкеке 5 февраля к Дому правительства на митинг вышли около 50-60 человек, которые стихийно торговали на Ошском рынке. Они потребовали либо официально разрешить им торговать на рынке с лотков, либо же создать торговые места.

По их словам, муниципалитет устраивает рейды и запрещает устанавливать стихийные точки продажи товаров.

«Мы платим за свои места, но платим «по-черному». Мы согласны работать по патентам. Но пусть нам создадут нормальные условия. Официально разрешат работать на наших местах или в другом месте, но не за городом, а на территории Ошского рынка. У нас у всех дети и кредиты. Нам надо на что-то жить. Мы не просим пособий. Мы просим возможности работать и зарабатывать самим», — сказал один из торговцев.

Некоторые митингующие заявили, что намерены выходить на митинги каждый день, пока им не разрешат работать.

Кроме этого, часть митингующих потребовала отставки и.о. мэра Балбака Тулобаева. По их словам, он «не работает в интересах народа». Они обратились к президенту и премьер-министру с просьбой решить их вопрос.

Что говорят в Ленинском акимиате?

В акимиате Ленинского района, на территории которого находится Ошский рынок, намерены продолжить борьбу с торговцами. Аким Чынасыл Чыныбаев на пресс-конференции заявил, что стихийщики мешают работать торговцам рынка, у которых есть патент и торговые места, и что борьба с ними продолжится.



«Рейды будут на регулярной основе. В связи с этим всех торговцев, которые ведут незаконную торговлю и тех, кто выводит людей на митинги, просили бы воздержаться от незаконных действий», — призвал он.



Балбак Тулобаев и рынки Бишкека

Ранее, 18 января, столичная мэрия провела рейд и очистила от стихийной торговли территории прилегающие к Ошскому рынку. Во время рейда произошла стычка между торговцами, сотрудниками мэрии и милиционерами.

В тот же день на рынке побывал и и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев. Он сказал, что рынок сделают муниципальным, под крышей, а также отметил, что мэрия «не станет выгонять продавцов торговать в других местах».

Позже Тулобаев обратился в ГКНБ и попросил помощи в борьбе со стихийной торговлей на Ошском рынке.

«Определенные группы устраивают саботаж на рынках. Мы по-хорошему их предупреждали — не слушаются. Я обратился с письмом на имя Ташиева, потому что моих сил не хватает. Попросил отправить группу для борьбы со стихийной торговлей. Мы знаем всех провокаторов, которые собирают деньги и на Ошском, и на Аламединском рынках. Будет ответ на письмо или нет, мы все равно усилим борьбу», — сказал он 25 января.

Он тогда призвал людей торговать на территории базаров, а не стихийно. По его словам, места на рынках имеются.

До этого Тулобаев, во время инспекции рынка «Дордой», сказал, что на территории рынка построят муниципальный рынок. По его словам, он уже поручил разработать проект современного муниципального рынка с созданием благоприятных условий для торговцев.

Кроме этого, мэрия сообщила, что на территории «Дордоя» на месте 40 павильонов может появиться парковка.

Новость обновлена 05.02.2021 в 15:15