Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила, что премьер-министр Улукбек Марипов 5 февраля встретился с главами правительств Узбекистана, Беларуси и Армении во время первой рабочей поездки в Алмату.

Улукбек Марипов и премьер-министр Армении Николо Пашинян Улукбек Марипов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов Улукбек Марипов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко

С премьер-министров Беларуси Романом Головченко Марипов обсудил кыргызско-беларуские отношения. Кроме этого Марипов и Головченко договорились провести в Бишкеке десятый торгово и научно-технический Деловой форум в Бишкеке «в ближайшее время».

Марипов также встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. На встрече они обсудили сотрудничество в сельскохозяйственной, экономической и транспортных сферах.

«Мы готовы и далее активно развивать стратегическое партнерство с Узбекистаном», — сказал Марипов.

По итогам встречи премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана заявили, что обе страны готовы работать по завершению оформления оставшихся участков кыргызско-узбекской госграницы.

Кроме этого, в этот же день Марипов провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Марипов и Пашинян обсудили вопросы сотрудничества двух стран и необходимость наращивания кыргызско-армянских экономических связей.

Улукбека Марипова утвердил на пост премьер-министра Кыргызстана президент Садыр Жапаров 3 февраля, после одобрения Жогорку Кенеша. При этом, позже в своем телеграм-канале Жапаров сообщил, что в рамках реформирования правительства, в ближайшие полгода должность главы кабмина упразднят.