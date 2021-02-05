Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового советника. Им стал Равшанбек Сабиров.

Кто такой Равшанбек Сабиров

В 2012 году Сабиров занимал кресло главы Минсоцразвития, и был задержан по подозрению в вымогательстве взятки.Он сотрудничал со следствием, но весной 2013 года Бишкекский городской суд приговорил экс-министра социального развития к 5 годам заключения с конфискацией имущества. Верховный суд оставил приговор в силе, несмотря на то, что Равшанбек Сабиров объявлял голодовку.

Однако он отсидел в ИК № 47 всего год: в марте 2014 года Сабирова освободили по амнистии в честь 65-летия Всеобщей декларации прав человека.

Осенью 2020 года Равшанбек Сабиров баллотировался в седьмой созыв парламента от партии Жапарова «Мекенчил» в первой десятке. После октябрьских событий он занял пост вице-премьер-министра в «кабмине Жапарова-Новикова».

Кто еще входит в число советников Жапарова?

С учетом Сабирова их уже трое. Самым первым советником Жапарова после его вступления в должность полноценного президента стал Медетбек Букуев. О нем известно, что он баллотировался от «Мекенчила» в парламент в первой тридцатке, кроме того, он основал и возглавляет Федерацию мини-футбола в Кыргызстане.

Затем президент назначил своим советником историка Арслана Койчиева. О Койчиеве известно, что он — историк, продюсер, а также владелец горнорудной компании.