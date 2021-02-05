Генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев 5 февраля на пресс-конференции заявил, что Верховный суд отменил приговор сестре президента Райкуль Жапаровой.

По его словам, так как суд отменил приговор, Генпрокуратура не будет заниматься ее экстрадицией на родину для задержания. Вместе с этим отменен и розыск Жапаровой.

«25 января 2021 года Верховный суд отменил ранее принятое решение, которым было предъявлено обвинение Райкуль Жапаровой. Мера пресечения тоже изменена. Ранее ее объявили в розыск. У меня нет с собой постановления суда. Считаю, если отменили решения, значит, уже нет необходимости в экстрадиции Райкуль Жапаровой», — цитирует Зулушева издание 24.kg.

Эту информацию также подтвердили журналисту «Клоопа» в пресс-службе Верховного суда. В суде сообщили, что дело отправили в Генпрокуратуру по жалобе адвокатов «о возобновлении уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам».

Задержание и обвинения в отношении Жапаровой

Интерпол задержал Райкуль Жапарову в мае 2020 в Польше. Еще тогда в МВД Кыргызстана сообщили, что решается вопрос о ее экстрадиции.

Известно, что Жапарову разыскивали по заочным приговорам Октябрьского районного суда Бишкека. Суд признал ее виновной в соучастии в преступлении по статьям «Легализация (отмывание) преступных доходов», «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций».

Кроме этого, в 2015 году Бишкекский городской суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретил заниматься банковской деятельностью сроком на 3 года.

Жапарова занимала должность председателя правления банка «Иссык-Куль». Однако бывший председатель банка «Иссык-Куль» Болот Байкожоев обратился в Генпрокуратуру с заявлением о рейдерском захвате банка.

По информации правоохранительных органов, рейдерский захват совершил Максим Бакиев — сын свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После захвата должность главы банка получила Райкуль Жапарова.

Позже ее брат Доолот Жапаров распространил заявление своей сестры в ответ на сообщение МВД Кыргызстана. В нем говорилось, что уголовное дело в отношении Райкуль Жапаровой дважды рассматривал Первомайский райсуд Бишкека и один раз Свердловский райсуд, признав Жапарову невиновной.

В заявлении также говорилось, что Жапарова считает, что дело в ее отношении возбудили, чтобы оказать давление на ее брата Садыра Жапарова, когда в 2012 году он находился в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев на дебатах кандидатов в президенты утверждал, что Максим Бакиев отмывал деньги через этот банк — он назвал сумму в $5 млрд. Сегизбаев пытался связать своего оппонента Жапарова с этим. Сейчас Сегизбаев задержан по делу о «Белизгейте».

Его подозревают в незаконных действиях в отношении депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаев и экс-генпрокурора Аиды Саляновой. По данным следствия, Сегизбаев обвинил парламентариев в преступлении, «умышленно дискредитируя перед населением страны».