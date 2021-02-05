Верховный суд изменил приговоры предыдущих инстанций в отношении бывшего депутата Нурлана Мотуева и своим постановление от 3 февраля 2021 году сократил ему срок на один год.

Согласно решению Верховного суда, путем частичного сложения назначенных наказаний Мотуеву окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Мотуев неоднократно заявлял на публике о своей поддержке взглядов запрещенной в Кыргызстане и ряде стран мира террористической организации «Исламское государство». Его задержали в 2016 году за призывы экстремистского характера, которые он высказывал, выступая на форуме лидеров «Народного парламента». Он был задержан за за свое высказывание «Жить, как моджахеды ИГИЛ».

В августе 2017 года Свердловский районный суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии-поселении за публичные призывы к терроризму и возбуждению национальной и межрегиональной вражды. Однако Мотуев не захотел там находиться и даже вызвал на бой начальника колонии.

Кто такой Нурлан Мотуев

Нурлан Мотуев — филолог и дипломат по образованию — прославился своими шумными акциями в 2005 году, когда вскоре после мартовской революции он захватил угольные разрезы в Нарынской области, заявив, что они являются «собственностью народа».

После нескольких месяцев фактического контроля над ними, Мотуев был арестован весной 2006 года, спустя полгода ему было предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступных деяний, в том числе в хищении угля на сумму более 32 млн сомов.

После освобождения под подписку о невыезде Мотуев в 2009 году выдвигался в президенты Кыргызстана, получив 21 724 голоса (0,93 %). В 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост омбудсмена Кыргызстана.

Мотуев также планировал участвовать в досрочных выборах президента в 2021 году и подал документы в ЦИК. Однако, комиссия вернула ему документы из-за наличия непогашенной судимости.

Так же Мотуев был генеральным директором компании «Азамат Компани», председателем Народно-патриотического движения Кыргызстана и главой Союза истинных мусульман, и имел прозвище «Угольный король».