Фото: Facebook, ОФ «Институт Медиа Полиси»

Юристы общественного фонда «Институт Медиа Полиси» прокомментировали постановление Первомайского райсуда, по которому в домах блогерки Юлии Барабиной и нескольких сотрудниц предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева провели обыски из-за публикаций в Facebook.

Как следует из постановления о разрешении на проведение следственного действия Первомайским райсудом, по версии ГКНБ они в Facebook-группе «Правдоруб.кг» публиковали «провокационные материалы направленные на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также побуждению граждан к насильственным действиям».

Но юристы считают, что начинать досудебное производство в отношении них незаконно.

Что это за дело?

3 февраля сотрудники ГКНБ провели обыски в домах блогерки Юлии Барабиной, а также Мээрим Асановой и Нурзады Токтогуловой, которые работали в предвыборном штабе Абдиля Сегизбаева на досрочных выборах президента.

После обыска Барабину, Токтогулову и супруга Асановой, который тоже работал в предвыборном штабе Сегизбаева увезли на допрос в ГКНБ.

По информации СМИ, Барабину допрашивали более 8 часов. Саму Мээрим Асанову вызвали на допрос на следующий день — 4 февраля.

О причине обысков и допросов стало известно после того, как журналист Канат Каниметов опубликовал на своей страничке в Facebook копию постановления Первомайского райсуда, в котором сообщалось о ходатайстве сотрудников ГКНБ.

В нём сотрудники спецслужбы указали, что Барабина, Асанова и её супруг публикуют в Facebook-группе «Правдоруб.кг» «провокационные материалы, направленные на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также побуждению граждан к насильственным действиям».

В постановлении говорилось, что проведение обыска необходимо, так как у следователя «есть опасения, что определенные предметы, документы и электронные носители, имеющие значение для дела, могут быть повреждены либо уничтожены».

Подписал постановление о проведении обыска следственный судья Турат Бекенов. О нем известно, что он закончил Высшую школу правосудия и имеет более 12 лет юридического стажа. До того, как подать свою кандидатуру в Совет по отбору судей в 2019 году, Бекенов служил старшим референтом в Верховном суде.

После этого Бекенов стал судьей Тонского районного суда Иссык-Кульской области. В Первомайский райсуд Бишкека его перевели летом 2020 года согласно указу экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Что не так с этим постановлением?

Юристы «Института Медиа Полиси» отметили, что существуют нарушения в самом постановлении суда. Так, в обосновании ходатайства следователь указывает, что «отдельные деструктивно настроенные силы, преследуя свои корыстные цели, пытались манипулировать общественным мнением».

«Но в законодательстве Кыргызстана нет такого правонарушения. В этой связи это всего лишь мнение следователя, которое по какой-то причине указано в постановлении», — подчеркнули юристы.

В постановлении не указано, какие именно комментарии следствие сочло подпадающими под статью «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды».

«Более того, следствие указывает, что «Данная группа — площадка для размещения комментариев провокационного характера с признаками призывов к насильственному захвату власти и возбуждения расовой, этнической, региональной и межрегиональной вражды».

Из чего следует, что комментарии писали не сотрудники пиар-службы кандидата в президенты, а некие третьи лица — комментаторы. То есть сотрудников пиар-службы кандидата хотят привлечь к уголовной ответственности и посадить на более чем 5 лет за то, что они сами даже не писали», — полагают в «Институте Медиа Полиси».

Кроме того, юристы обратили внимание на то, что в мотивировочной части постановления судья не раскрыл, почему удовлетворяет ходатайство следователя ГСУ ГКНБ. В ней нет четкого указания того, «какие именно материалы и сведения положены в основу, чтобы полагать, что в доме у вышеуказанных лиц могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые имеют значение для уголовного дела».

«Данное уголовное дело в отношении сотрудников пиар-службы, если исходить из имеющейся на данном этапе информации, так же, как и в своё время дело Автандила Жоробекова, выглядит как надуманное, и имеющее целью преследование людей за то, что они работали на оппонента действующей власти, иначе говоря, за инакомыслие», — подчеркивается в заявлении.

Юристы считают, что необходимо провести «объективное и всестороннее исследование» материалов дела. Если оно покажет, что признаков возбуждения вражды нет, то досудебное производство должно быть немедленно прекращено.

Также юристы «Института Медиа Полиси» отметили, что эта ситуация заставляет снова обсудить необходимость изменений в статью «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». Сейчас она считается тяжкой, но они считают, что введенное наказание по этой статье «несоразмерно» по сравнению с другими преступлениями.

«То есть за высказанное слово или публикацию комментария с группой лиц можно получить наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К примеру, за незаконное обогащение для должностного лица, занимающего ответственное положение, предусмотрено наказание от 5 до 7,5 лет, а для других должностных лиц — от 2, 6 лет до 5 лет лишения свободы», — отметили юристы.

Дело Автандила Жоробекова

До этого широкий общественный резонанс вызвало дело в отношении блогера и администратора группы «БеспределKG» Автандила Жоробекова. Его обвинили в «разжигании межрегиональной розни», из-за того, что пост в его паблике «БеспределKG» вызвал агрессивные комментарии пользователей соцсетей.

Его задержали 24 ноября 2019 года и водворили в СИЗО ГКНБ на 12 дней. Это вызвало широкий резонанс, а пользователи соцсетей стали публиковать посты с хэштегами #Я/МыАвтандилЖоробеков и #Мен/БизАвтандилЖоробеков, и картинки с аналогичными надписями в знак поддержки Жоробекова.

Позже 27 мая 2020 года ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Жоробекова.