Миллионный «Новый год» — журналист-расследователь Болот Темиров выпустил видео о том, как глава «Бишкексвета» Алимбек Абдылдаев давал своим родственникам побеждать в тендерах на новогодние украшения.

«Мы расскажем вам коротенькую новогоднюю сказку. История началась в 2014 году, убогость елки и критика заставили руководство города задуматься. В 2015 году Китай прерывает размышления мэрии и дарит новую 25 метровую елку из металлоконструкций, но тем не менее на украшения мэрия, а точнее Бишкексвет затрачивает миллионы ежегодно», — повествует Болот Темиров.

В своем репортаже Темиров говорит о том, что с приходом Алимбека Абдылдаева на должность главы «Бишкексвета», в тендерах по новогодним украшениям начинают привлекать частных предпринимателей.

Так, в ноябре 2019 года на родню Абдылдаева оформили заказы почти на 8 миллион сомов.

Четыре тендера из пяти, на общую сумму почти 4 млн. сом выиграли зять и сватья Абдылдаева — Эльдар Бекбосунов и Бактыгуль Окоева. Лишь в одном из тендеров победил ОсОО «Аманат Транс», связь этой компании с Абдылдаевым не удалось найти.

Бекбосунов и Окоева зарегистрировались на портале госзакупок 11 ноября, а тендер выиграли с 19 ноября по 12 декабря 2019 года.

«Создается впечатление, что их готовят именно под эти тендеры. Бактыгуль Окоева помимо этого выиграла еще два тендера и как вы думаете, кто заказчик? То самое предприятие «Бишкексвет». Сват сделал ей неплохой подарок на новый год — общая сумма выигранных тендеров более 4 млн.сом. А зять Абдылдаева взял четыре заказа на сумму 3 млн. 750 тыс. сом.», — говорит Темиров.

По словам Темирова, поставщиков «Бишкексвета» объединяет одно — все они зарегистрировались на сайте госзакупок сразу после назначения Абдылдаева директором «Бишкексвета» и в это же время они начали выигрывать в тендерах. Практически все их поставки осуществлялись в «Бишкексвет». А для создания видимости борьбы эти поставщики участвовали в тендерах друг против друга, даже родственники против родственников.

«Какие выводы можно сделать? Ну, как минимум нарушение в том, что родственники в тендерах участвуют друг против друга. Все факты показывают, что в тендер вводились подставные поставщики, ни до ни после почти все эти индивидуальные предприниматели не выигрывали тендеров», — рассказывает Темиров.

Кто такой Алимбек Абдылдаев?

Алимбек Абдылдаев с 2011 по 2019 год работал главным инженером коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго», а в июне 2019 он возглавил «Бишкексвет».

В сентябре 2020 он стал вице-мэром Бишкека по вопросам ЖКХ. Однако в конце октября и.о мэра столицы Балбак Тулобаев уволил Абдылдаева с поста вице-мэра после того, как Финпол вызвал его на допрос по делу, связанному с «Бишкектеплоэнерго».

«Я знаю, как раньше работал Алимбек Абдылдаев. Я ему открыто сказал, что наши мнения не совпадают и мы не сработаемся. Я бы не пригласил его, если бы он действительно лежал в больнице, как он утверждает. Он пришёл лично. Все знают, что Абдылдаев находился здесь. Они многие вещи перевирают. Оставляю это на их совести», — сказал Балбак Тулобаев, относительно ухода Абдылдаева.

После этого у мэрии прошел небольшой митинг, участники которого потребовали вернуть на должности уволенных вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алимбека Абдылдаева.

Тогда Тулобаев заявил, что не будет работать с кадрами, на которых возбуждены уголовные дела и не вернет Абдылдаева на пост вице-мэра.

Однако в ноябре Абдылдаева вновь назначили директором «Бишкексвета», а соответствующий приказ о назначении подписал Балбак Тулобаев.