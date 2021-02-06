На сайте Жогорку Кенеша 4 февраля опубликовали программу правительства, которую возглавил бывший глава Счетной палаты Улукбек Марипов. «Клооп» подготовил краткий пересказ основных направлений деятельности нового кабмина.

В документе указаны основные направления деятельности правительства на период перехода на новый Основной закон. Авторы также подчеркнули, что для правительства данная ситуация это шанс, чтобы вырваться из «ловушки бедности».

По данным правительства экономика Кыргызстана переживает не самые лучшие времена — дефицит бюджета составил около 30 млрд сомов. И это не только последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, но последствия стагнации действующей экономической модели Кыргызстана, а также не эффективной системы управления.

Образ будущего

Правительство составило образ будущего, в котором Кыргызстан — безопасная и комфортная для жизни страна, со стабильным общественно-политическим климатом, здоровым обществом, сохраняющем традиции гостеприимства и уникальность культуры этносов.

В правительстве считают, что мировое сообщество и каждый житель страны будет воспринимать Кыргызстан как страну с высокими стандартами социальной справедливости, рыночной экономикой и эффективным государственным управлением.

А теперь цели премьерства Марипова:

Правительство обещает кыргызстанцам в среднесрочной перспективе ряд улучшений. Однако, кабмин должен достичь этих целей в течение полугода, так как президент Садыр Жапаров заявил, что упразднит должность премьер-министра в ближайшие полгода.

Цели правительства:

увеличить ВВП;

сократить уровень бедности и увеличить доходы каждой семьи;

повысить среднюю заработную плату и пенсии;

обеспечить гарантированный доступ к качественному медобслуживанию и образованию каждого кыргызстанца и продлить продолжительность жизни населения;

обеспечить продовольственную безопасность;

улучшить инвестиционный климат и создать благоприятную среду для малого и среднего бизнеса;

максимально сократить уровень диспропорции в развитии регионов;

построить развитую инфраструктуру и коммуникацию страны.

Новая система управления

Под стратегическими направлениями правительство имело в виду внедрение новой системы управления, где все решения будут приниматься в одном месте, а полномочия госслужащих станут менее размытыми.

«Структура правительства станет компактной и сможет оперативно отвечать на любые вызовы. Министерства и ведомства будут объединены за счет сокращения и перераспределения функций», — заявили авторы программы.

Кроме этого, правительство хочет перевести всех госслужащих на систему КПЭ — ключевых показателей эффективности, и создать национальный кадровый резерв.

Модернизация экономики

Также в программе правительства говорится о комплексной экономической реформе, цели которой — макроэкономическая стабильность, интеграция в мировую экономику, повышение производительности и развитие рынка труда.

«Правительство совместно с нацбанком намерено проводить политику стимулирования экономического роста. Сегодня главной проблемой является дефицит бюджета и внешний долг. Для ее решения необходимо обеспечить собираемость таможенных и налоговых платежей, и не допускать силового давления на бизнес», — считают в правительстве.

Кабмин займется развитием экспорта и будет всячески помогать экпортоориентированным бизнесам.

Кроме этого, правительство решило перевести всех на почасовую оплату труда, вместо сдельной.

Здоровье, образование и соцзащита

В сфере здравоохранения кабмин поставил в приоритет повышение качества первичных медико-санитарных услуг. А в сфере образования правительство обещает разработать национальный проект «Вклад в будущее» — в рамках которого в каждом регионе будут открыты образовательные учреждения для одаренных детей, с углубленным изучением математики, физики, биологии, химии и информационных технологий.

А с безработицей правительство хочет бороться, создав сеть региональных центров предпринимательства, где желающие смогут проходить бесплатное обучение и переподготовку и получать микрофинансирование для своих проектов. Этот проект получил название «Работа каждому».

Стратегии развития

В программе правительства определены четыре направления, по которым этот госорган планирует развернуть нацпроекты. Авторы программы написали стратегию максимальной интеграции в ЕАЭС, а также планы построить железную дорогу «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» в следующие пять лет.

«В перспективе будет развернут проект по превращению Кыргызстана в информационно-технологический региональный хаб, соединяющий страны Центральной Азии, Азии, Европы и Ближнего Востока», — также написали они.

В сфере энергетики правительство решило искать инвесторов для реализации масштабных гидроэнергетических проектов, которые позволят Кыргызстану обрести полную энергетическую независимость.

«Для этого необходимо достроить ГЭС на реке Нарын, а также осуществить строительство ГЭС на реках Кокомен и Сарыжаз», — считают в правительстве.

А согласно финансовой стратегии правительство обещает разработать проект «Кыргызстан — региональный оазис для бизнеса», чтобы создать привлекательный инвестиционный климат.

Для реализации это проекта кабмин хочет инициировать пакет законопроектов, направленных на защиту инвестиций, свободу перемещения капитала, запрет на силовое решение хозяйствующих споров, упрощение процедур регистрации и лицензирования.

Также для технологической модернизации страны правительство обещает инициировать программу «Технологическая революция», чтобы Кыргызстан стал полностью открытым для привлечения технологий и инноваций извне.

Новое правительство

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 3 февраля утвердили нового премьер-министра и структуру правительства. Новым премьер-министром стал Улукбек Марипов. Указ о его назначении подписал президент Садыр Жапаров.

По предложенной Мариповым структуре правительства, многие госструктуры подверглись слиянию и существенно сократилось количество ведомств. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.