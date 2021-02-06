Глава Госкомитета нацбезопасности сообщил, что улетает из Кыргызстана для получения лечения. Его больничный начинается 6 февраля.

Урматтуу Кыргыз элим! Мен 06.02.эрте менен дарыланууга чет жакка бара жатам,себеби биздин врач профессор Калдарбек... Опубликовано Камчыбеком Ташиевым Пятница, 5 февраля 2021 г.

«Утром 6 февраля я уезжаю на лечение за границу по предложению моего врача, профессора Калдарбека Абдраманова. Мне нужно ехать, помолитесь за меня», — написал в фейсбуке Камчыбек Ташиев.

Известно, что у чиновника были проблемы с сердцем. Из-за этого он даже попал в больницу в конце ноября. А в июле, на пике заражения и смертности от коронавируса, он был в тяжелом состоянии из-за острой двусторонней пневмонии.