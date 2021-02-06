Правительство Китая бесплатно предоставит Кыргызстану вакцину против коронавируса. Об этом сообщила посол КНР Ду Дэвэнь на встрече с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

«С учетом особых отношений между КНР и Кыргызстаном, Правительство КНР приняло решение о предоставлении на безвозмездной основе Кыргызстану, одной из первых стран, китайской вакцины против COVID-19», — заявила посол Китая.

Сообщается, что вопросы по доставке вакцины в Кыргызстан будут согласованы между сторонами в ближайшее время.

Казакбаев поблагодарил правительство Китая за предоставляемую помощь в виде вакцин и заявил, что данный жест является «ярким свидетельством всестороннего стратегического партнерства между странами».

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы по полноценному функционированию контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам».

Посол Китая сообщила о завершении китайской стороной строительства трех дополнительных складов-ангаров на КПП «Иркештам», которое должно способствовать увеличению пропуска количества автотранспортных средств через данный КПП.

Кроме этого, Казакбаев предложил Китаю рассмотреть возможность расширения сотрудничества в области образования. Глава МИД предложил открыть в Кыргызстане вузы и образовательные учреждения КНР по подготовке квалифицированных рабочих кадров по профессионально-технических специальностям, а также лечебных центров китайской традиционной медицины.