На пресс-конференции генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что после октябрьских событий генпрокуратура не направляла повторно запрос в Минск по экстрадиции экс-президента Курманбека Бакиева.

По его словам до его прихода было отправлено достаточно запросов в Беларусь.

«После моего прихода на должность у Генпрокуратуры не было оснований отправить новый запрос, так как предыдущие остались без ответа. Наш международный отдел ведет работу по этому направлению», — сказал Курманкул Зулушев.

Курманбек Бакиев живёт в Беларуси уже 10 лет — он бежал туда вместе с семьёй еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время столкновений 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и десятки людей погибли на площади у Белого дома.

В 2013 году суд заочно приговорил Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы, а его брата Жаныша Бакиева — к пожизненному заключению.

Старший сын беглого президента Марат в свое время занимал пост заместителя председателя ГСНБ. Он заочно приговорен к 27 годам лишения свободы.

Они обвинялись в причастности к гибели экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Суд признал Жаныша Бакиева виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

Несмотря на то, что на родине против членов клана Бакиевых были возбуждены уголовные дела, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану.

Вопрос об экстрадиции Бакиевых последний раз поднимался в ноябре 2020 года. Тогда начальник международно-правового управления Генпрокуратуры Асылбек Ахматов заявил, что если они будут задержаны на территории третьего государства, вопрос об экстрадиции будет поднят и обещал рассмотреть все документы, чтобы направить запрос в Беларусь.

В Беларуси члены клана Бакиевых живут в элитных районах, связаны с крупным бизнесом. Сын Курманбека Бакиева Максим владеет британским поместьем в графстве Суррей.

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