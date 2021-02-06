Бывший глава ГКНБ и кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев написал письмо из СИЗО ГКНБ, в котором он обратился к властям по поводу вызовов на допрос и обысков у сотрудниц его предвыборного штаба. Письмо опубликовали на его официальных страницах в соцсетях.

«Я обращаюсь к властям: если вы обвиняете меня в преступлении, то какое отношение к этому имеют простые сотрудники предвыборного штаба? Они выполняли свою работу в рамках законов, избирательного кодекса. Во время кампании не было допущено ни одного нарушения действующего законодательства. В чем же они виноваты? Если имеются вопросы, то вам следует обратиться ко мне, а не к сотрудникам штаба. Какие-либо обвинения рядовых сотрудников штаба не имеют под собой почвы. Они ни в чем не виноваты!» — написал Сегизбаев.

Бывший глава ГКНБ заявил, что все данные действия он рассматривает как продолжение политического преследования за высказанную критику в адрес властей.

Сегизбаев также обратился к своим бывшим сотрудникам штаба.

«Держитесь! Вы провели хорошую работу, в рамках закона. И никому не следует упрекать, тем более обвинять вас в чем-либо. Терпения и выдержки! Рано или поздно восторжествует справедливость», — сказал он.

Допросы и обыски

3 февраля сотрудники ГКНБ провели обыски в домах блогерки Юлии Барабиной, а также Мээрим Асановой и Нурзады Токтогуловой, которые работали в предвыборном штабе Абдиля Сегизбаева на досрочных выборах президента.

После обыска Барабину, Токтогулову и супруга Асановой, который тоже работал в предвыборном штабе Сегизбаева, увезли на допрос в ГКНБ.

По информации СМИ, Барабину допрашивали более 8 часов. Саму Мээрим Асанову вызвали на допрос на следующий день — 4 февраля.

О причине обысков и допросов стало известно после того, как журналист Канат Каниметов опубликовал на своей страничке в Facebook копию постановления Первомайского райсуда, в котором сообщалось о ходатайстве сотрудников ГКНБ.

В нём сотрудники спецслужбы указали, что Барабина, Асанова и её супруг публикуют в Facebook-группе «Правдоруб.кг» «провокационные материалы, направленные на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также побуждению граждан к насильственным действиям».

В постановлении говорилось, что проведение обыска необходимо, так как у следователя «есть опасения, что определенные предметы, документы и электронные носители, имеющие значение для дела, могут быть повреждены либо уничтожены».

На что юристы «Института Медиа Полиси» отметили, что существуют нарушения в самом постановлении суда. А уголовные дела в отношении сотрудниц штаба назвали надуманным.

«Данное уголовное дело в отношении сотрудников пиар-службы, если исходить из имеющейся на данном этапе информации, так же, как и в своё время дело Автандила Жоробекова, выглядит как надуманное, и имеющее целью преследование людей за то, что они работали на оппонента действующей власти, иначе говоря, за инакомыслие», — подчеркивается в заявлении.