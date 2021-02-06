Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Два случая смерти зафиксированы в Чуйской области и одна в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране скончались 1 423 человек.

Также штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 72 человек. Больше всего случаев выявили в столице.

Бишкек — 27;

Чуйская область — 16;

Нарынская область — 12;

Джалал-Абадская область —5;

Ошская область — 4;

Иссык-Кульская область — 3;

Баткенская область —2;

Ош — 2;

Таласская область —1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 84 992 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 98 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 81 542 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 6 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 492 пациента, из них 32 — в реанимации, еще 133 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 596 пациентов лечатся амбулаторно.