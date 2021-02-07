Свергнутый президент Кыргызстана Аскар Акаев вместе с семьей посетил могилу своего сына Айдара Акаева на первую годовщину его смерти. На могиле установили надгробный памятник. Об этом написал журналист Айжигит Матраимов на своей странице в фейсбук.

Айдар Акаев — старший сын первого президента Кыргызстана. При власти отца Айдар Акаев занимал пост советника министра финансов и был депутатом парламента. Однако после революции и свержения Аскара Акаева в 2005 году он был лишен всех государственных постов и полномочий.

Тогда Генпрокуратура завела на него уголовное дело из-за расхищения государственных средств, финансовых махинаций и присвоении чужого имущества.

Аскар Акаев вместе со своей женой и детьми уехали в Москву после революции, его старший сын занялся там бизнесом. В России он проживал в элитном районе к западу от Москвы — «Рублевке».

О смерти Айдара Акаева стало известно 6 февраля 2020 года. Российские СМИ сообщали, что тело Акаева обнаружили в доме на «Рублевке». Позже адвокат их семьи Икрамидин Айткулов сообщил, что мужчина умер вследствие болезни сердца, не дожив до своего 44-летия всего две недели.