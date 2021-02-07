Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что фейки в соцсетях пытаются исказить общественное мнение, критикуя действия властей.

«Есть такие же сайты и журналисты. Например, муссировали тему о том, что Финпол перейдет в ведение МВД, а Миграционная служба — в минздрав. Не верьте этому, пока правительство не примет решение и не сделает официальное заявление», — написал глава государства в своих официальных страницах в соцсетях.

Ранее в соцсетях действительно опубликовали новую структуру правительства, а сам Жапаров подтвердил, что из более 40 ведомств и министерств будут переформированы в 12. Жапаров заявил, что критикам будет стыдно, когда окажется, что результаты действий властей сработают в пользу граждан и государства.

Например, были слухи о том, что Финпол хотят удалить из структуры правительства — об этом в том числе рассказал глава ведомства Сыймык Жапыкеев, а после президент в своем телеграме (подлинность которого подтвердила его пресс-служба) написал — «Давайте не будем говорить «я совершил революцию, поэтому должен оставаться на этой должности пожизненно, ее нельзя упразднять»».

Была озвучена в том числе версия, что Финпол объединят с МВД — тогда премьер-министр Улукбек Марипов заявил, что что объединятьведомства не будут. Но тем не менее, Марипов уже подтвердил объединение минсоцразвития и минздрава. Он уже заявил, что объединение столь разных министерств — это «не проблема», а штат ведомств сохранят. При этом неизвестно, будет ли сохранено прежнее количество сотрудников других служб, которые намерены объединить.

Как фейки искажают информацию

В Кыргызстане действительно существуют фермы фейков, но особенно активны они в период выборов. По словам медиа-менеджера Жаннат Токтосуновой, «все политики кормят фейк-группы».

Около 400 фейков были заблокированы Фейсбук из-за попыток влиять на выборы — в администрацию соцсети базу данных с подозрительными аккаунтами отправил Институт Медиа Полиси. После соцсеть обратила внимание на регион и удалила сотни фейковых аккаунтов и из Кыргызстана, и из Казахстана и других центрально-азиатских стран.

С начала политического кризиса в Кыргызстане после событий 5-6 октября появились в том числе фейковые аккаунты, которые поддерживали тогда еще кандидата в премьеры Садыра Жапарова. Некоторые из них угрожали критикам политика в соцсетях. Среди фейков, поддерживающих политика были замечены в том числе аккаунты, которые на выборах в парламент агитировали за партию клана Матраимовых «Мекеним Кыргызстан».

Впрочем, фейковые аккаунты и боты отстаивали интересы и прежних президентов — Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева.