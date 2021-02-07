В пресс-службе МВД сообщили, что 6 февраля на одной из улиц Нарына неизвестный застрелил местного жителя, который состоял на учете в милиции как член организованной преступной группировки.

По данным УВД Нарынской области, примерно в 9 вечера в 31-летнего мужчину, который сидел в автомобиле, несколько раз выстрелил человек, который находился в другой машине. Водитель получил ранение в область челюсти и скончался по дороге в больницу.

В милиции сообщили, что уже на следующий день, 7 февраля, по подозрению в убийстве задержали 25-летнего местного жителя. По данным МВД, арестованный полностью признал свою вину и передал правоохранительным органам ружье марки «ИЖ-20», на которое не имеется документов.

Подозреваемый. Фото УВД Нарынской области. Водитель. Фото УВД Нарынской области. Ружье, из которого предположительно стреляли. Фото УВД Нарынской области. Автомобиль, из которого предположительно стреляли.

По данным следователей, у задержанного есть несколько судимостей, и он является членом организованной преступной группировки.

По подозрению в соучастии также задержали 24-летнего местного жителя, с автомобиля которого предположительно стреляли.

В УВД отметили, что по факту убийства ведется следствие. Начато досудебное производство.

По информации издания Kaktus.media, между задержанным и убитым был конфликт в 2019 году, вследствие которого задержанный получил несколько ножевых ранений.

В марте 2020 года также в Нарыне был убит криминальный авторитет Алмаз Сулайманов по прозвищу Лимонти. Нападавший, несколько раз ударил его ножом, положил труп в машину и сам привез в местное РОВД. Он заявил, что отомстил Лимонти, который убил его отца в 1998 году.