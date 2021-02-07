В соцсетях начала распространяться информация, что в конюшне бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова в селе Джал произошел пожар. Автор видео предположил, что это был поджог.

Однако сам политик заверил, что это бытовой случай. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Пожар произошел 4 февраля в 13:25. Это бытовой случай. Причины возгорания выясняются. Просим вас не делать преждевременных выводов», — написал Бабанов.

Известно, что в результате пожара погибла одна лошадь.

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь полностью ликвидировали в 18:40. В ведомстве отметили, что на место происшествия выезжали три пожарных расчета. Причины пожара пока неизвестны.

Кто такой Бабанов?

Бывший нардеп, премьер-министр и кандидат в президенты Омурбек Бабанов уехал из страны сразу после того, как на выборах выиграл провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков, а после и вовсе ушел из политики.

Позже он вернулся и рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье.

Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Однако уголовные дела до сих пор расследуются. Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику.

Бабанов попытался вернуться в политику в октябре 2020 года, чтобы стать премьером, но ретировался после столкновения со сторонниками Садыра Жапарова 9 октября. После Бабанов поддержал кандидатуру Жапарова на пост премьера, а член связанной с ним партии «Республика» Руслан Казакбаев вошел в новый кабмин как глава МИД.