Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Два случая смерти зафиксированы в Иссык-Кульской области и один в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране скончались 1 426 человек.

Также штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 79 человек. В Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях новых случаев заражения не выявлено.

Чуйская область — 32;

Бишкек — 19;

Иссык-Кульская область — 15;

Нарынская область — 10;

Баткенская область —2;

Ош — 2;

Таласская область —1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 071 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 93 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 81 635 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 7 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежит 462 пациента, из них 33 — в реанимации, еще 115 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 609 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медиков выявили два новых случая заражения COVID-19. Один зафиксировали в Чуйской области, а другой в Бишкеке.