В пресс-службе мэрии Бишкека сообщили журналисту «Клоопа», что Азиза Алымкулова сняли с должности вице-мэра столицы.

В мэрии добавили, что Алымкулова освободили с поста вице-мэра, так как он перешел на другую работу, но не уточнили на какую должность.

Во время заседания Бишкекского горкенеша 8 февраля и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев сообщил, что кандидатура на место Алымкулова уже рассматривается.

Ранее 1 февраля Тулобаев вынес вице-мэрам Алымкулову и Азамату Сагындык уулу замечания за то, что они не исполнили его поручения.

Известно, что Алымкулов и Сагындык уулу должны были проработать вопрос запуска новой маршрутной линии до жилмассива Бугу-Эне-Багыш. Однако Алымкулов не исполнил поручение, а всего лишь предоставил информацию.

Азиза Алымкулова назначили на пост вице-мэра Бишкека в феврале 2019 года. С 2014 по 2018 годы он работал в ГКНБ, затем был назначен начальником Управления земельными ресурсами мэрии столицы.