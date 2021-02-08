Новость обновлена 08.02.2021 в 17:11



Житель села Казарман Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области Алтынбек Артыкбек уулу обратился в милицию с заявлением о том, что его сестренку избивала бабушка и насиловал дедушка. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Артыкбек уулу Шердор Абдукапаров.

Что сказал брат девушки?



Фото: скриншот с видеозаписи.

Артыкбек уулу также записал видеообращение, где рассказал о том, что после смерти родителей они с сестрой остались у бабушки и дедушки.

«Моя сестренка подвергается насилию со стороны бабушки. Она не ходит, инвалид. Дедушка тоже ее насиловал. Есть аудиозапись об этом. Пусть ответят перед законом», — рассказал Артыкбек уулу.

Во время разговора Артыкбек уулу с сестрой, она рассказала ему, что дедушка изнасиловал ее.

По словам адвоката, в данное время Артыкбек уулу работает на стройке и живет отдельно. Ранее бабушка не дала разрешение на то, чтобы брат забрал сестру к себе. Он это связывает с пособием по инвалидности, которое получает девушка.

«Ее заставляют делать домашние дела, несмотря на ее инвалидность. Даже если я не смогу прокормить сестру, я обрадуюсь, если она останется в социальных учреждениях или в доме инвалидов. Все это лучше, чем то, что она живет с бабушкой», — сказал Артыкбек уулу.

После того, как он узнал, что сестру изнасиловали, он попытался забрать ее, но бабушка избила девушку и не дала ей уйти вместе с ним.

Артыкбек уулу заснял это происшествие на видео. Видно, как бабушка хватает девушку за волосы, бьет по голове и говорит ей, что она уйдет только после ее смерти. Кроме этого, можно услышать как дедушка приказывает ей: «Говорю по-хорошему, иди в гостиную! Ты уйдешь после нашей смерти!».

Осторожно, в этом видео есть насилие!



Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области подтвердила журналисту «Клоопа», что данное происшествие произошло в Джалал-Абаде. Также в ведомстве сообщили, что информация по этому происшествию еще уточняется.

Что говорят в МВД?

Пресс-служба МВД сообщила, что руководство ведомства взяло под контроль обращение парня. Следственно-оперативная группа Тогуз-Тороуского РОВД вместе с специалистом районного управления соцразвития посетила семью.

«Со слов Артыкбек кызы А. [сестры заявителя], до этого инцидента бабушка и дедушка никогда ее не били, но когда они употребляли спиртные напитки, то ее ругали словесно. Также она рассказала, что не подвергалась насилию со стороны деда, что, разговаривая с братом по телефону, не услышала вопрос и ответила “да”»,— отмечают в МВД.

Девушку доставили в больницу, первичный осмотр не показал телесных повреждений на теле потерпевшей, факт изнасилования также не подтвердился. Однако ее бабушка подтвердила, что избила ее, потому что разозлилась на желание внучки уехать с братом.

Материал зарегистрировали в Тогуз-Тороуском РОВД по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках, проводится проверка. Досудебное производство находится на контроле Управления по делам о проступках и Следственной службы МВД КР.

Над материалом работали: Хонзадахан Тахиржан кызы, Елена Короткова

