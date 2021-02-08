Житель села Казарман Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области Алтынбек Артыкбек уулу обратился в милицию с заявлением о том, что его сестренку избивала бабушка и насиловал дедушка. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Артыкбек уулу Шердор Абдукапаров.
Артыкбек уулу также записал видеообращение, где рассказал о том, что после смерти родителей они с сестрой остались у бабушки и дедушки.
«Моя сестренка подвергается насилию со стороны бабушки. Она не ходит, инвалид. Дедушка тоже ее насиловал. Есть аудиозапись об этом. Пусть ответят перед законом», — рассказал Артыкбек уулу.
Во время разговора Артыкбек уулу с сестрой, она рассказала ему, что дедушка изнасиловал ее.
По словам адвоката, в данное время Артыкбек уулу работает на стройке и живет отдельно. Ранее бабушка не дала разрешение на то, чтобы брат забрал сестру к себе. Он это связывает с пособием по инвалидности, которое получает девушка.
«Ее заставляют делать домашние дела, несмотря на ее инвалидность. Даже если я не смогу прокормить сестру, я обрадуюсь, если она останется в социальных учреждениях или в доме инвалидов. Все это лучше, чем то, что она живет с бабушкой», — сказал Артыкбек уулу.
После того, как он узнал, что сестру изнасиловали, он попытался забрать ее, но бабушка избила девушку и не дала ей уйти вместе с ним.
Артыкбек уулу заснял это происшествие на видео. Видно, как бабушка хватает девушку за волосы, бьет по голове и говорит ей, что она уйдет только после ее смерти. Кроме этого, можно услышать как дедушка приказывает ей: «Говорю по-хорошему, иди в гостиную! Ты уйдешь после нашей смерти!».
Осторожно, в этом видео есть насилие!
Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области подтвердила журналисту «Клоопа», что данное происшествие произошло в Джалал-Абаде. Также в ведомстве сообщили, что информация по этому происшествию еще уточняется.
Автор: Хонзадахан Тахиржан кызы