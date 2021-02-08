Пресс-служба Минфина обнародовала информацию о состоянии госдолга республики на начало 2021 года. По данным ведомства, на 31 декабря 2020 года размер государственного долга составил $4 928,67 млн или же 407 353,36 млн сомов.

Большая часть этой суммы — $4 220,31 млн — приходится на государственный внешний долг.

Государственный долг Кыргызстана

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и экономического, затем и политического кризиса республика столкнулась с проблемой выплаты госдолга. На конец марта госдолг Кыргызстана составлял $4,6 млрд.

Из-за пандемии коронавируса из бюджета Кыргызстана начались выпадения, поэтому парламент в середине мая одобрил в первом чтении скорректированный бюджет с рекордным дефицитом в 28 млрд сомов. Изначально бюджет на 2020 год одобрялся с дефицитом всего в 10 млрд сомов.

После этого экс-президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно выступал перед внешними кредиторами с предложением реструктуризировать долги Кыргызстана или же отсрочить платежи. Просил он и облегчить нагрузку по линии внешнего долга и Китай: ему республика должна более $2 млрд. Переговоры продолжились и после смены власти в октябре 2020 года.

В ноябре по инициативе тогда еще и.о.президента, премьер-министра Садыра Жапарова открыли счет для погашения внешнего долга. По словам Жапарова, его об этом просили мигранты, бизнесмены и другие представители народа.

При этом кыргызстанцы уже помогают выплате госдолга из бюджета — в 2020 году бюджет планировалось почти на 80% формировать за счет сбора налогов. Получается, в момент, когда кыргызстанец жертвует свои деньги на погашение госдолга, он платит дважды.

По данным Минфина, при этом к 1 января 2021 года на этом счету оказалось всего 1 млн 29 тысяч сомов. Две тысячи сомов с момента его открытия перечислили физические лица, 27 тысяч сомов юридические лица, а остальной миллион — крупный предприниматель Адылбек Асанов. Бизнесмен косвенно связан с партией «Кыргызстан».

Кому должен Кыргызстан?

По данным Минфина, у республики — девять кредиторов, с которыми связывают двусторонние льготные обязательства.

Самый крупный из них — Экспортно-Импортный Банк Китая, на него приходится 41, 8% государственного внешнего долга. Это $ 1 766,00 млн.

С двумя партнерами у Кыргызстана двусторонние нельготные обязательства. Это Экспортно-Кредитный Фонд Дании ( $2,60 млн) и немецкий Гермес Кредитверзихерунгс-Актингезельшафт ($5,68 млн). Они составляют по 0,1% от внешнего госдолга.

Многосторонние льготные обязательства Кыргызстан имеет перед десятью объединениями и организациями. Более всего в этой категории долг перед Международной Ассоциацией Развития [МАР — группа Всемирного Банка] — $677,43 млн, или 16,1% от всей суммы внешнего госдолга.

Второе место по долгам в этой категории у Азиатского банка развития. На АБР приходится 14,3% кыргызского госдолга или же $605, 40 млн.

Третье — у Международного Валютного фонда, $376,38 млн или же 8,9% от госдолга страны.

Наконец, есть еще один кредитор, перед которым у Кыргызстана многосторонние нельготные обязательства. Это Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). На него приходилось 1,2% внешнего госдолга, или же $50,23 млн.

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