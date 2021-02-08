Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что Китай 2 февраля завершил строительство трех дополнительных складов-ангаров на контрольно-пропускном пункте «Иркештам».

Об этом стало известно на встрече посла Китая Ду Дэвэнь и министра иностранных дел Руслана Казакбаева 5 февраля.

По словам Ду Дэвэнь, ангары позволят увеличить количество автомашин, проезжающих через данный КПП.

Казакбаев отметил, что активное стремление Китая и Кыргызстана к скорейшей оптимизации работ на пропускных пунктах «Торугарт» и «Иркештам» важно «для дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами».

Ранее китайская сторона собиралась построить два склада и установить кран для контейнеров на КПП «Иркештам». Об этом решении Ду Дэвэнь сообщила на встрече с и.о. премьер-министра Артемом Новиковым 2 декабря.

Тогда посол отметила, что китайская сторона провела ряд совещаний по повышению пропускной способности на КПП «Иркештам» и «Торугарт» в связи с неоднократными обращениями кыргызской стороны.

В результате Китай увеличил количество рабочих часов на этих КПП с 8 до 12, а также согласился перевести их на ежедневный режим работы, включая выходные дни.

Проблемы на кыргызско-китайской границе

Контрольно-пропускные пункты «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайской границе были закрыты с 23 января 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда Кыргызстан полностью остановил воздушное и автомобильное сообщение.

«Иркештам» частично возобновил работу 15 апреля по просьбе Кыргызстана. Касательно «Торугарта» Министерство иностранных дел КР объявило, что этот КПП начнет работать с 8 июня, однако из-за обострения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане пункт закрылся.

По данным МИД, КПП «Торугарт» начал работать с 8 сентября. Но из-за угрозы заражения коронавирусом ограничения продолжали действовать.

Из-за проблем с перевозкой грузов предприниматели Кыргызстана оказались в тяжелой ситуации.

Ассоциация рынков Кыргызстана заявляла, что предприниматели республики от сельхозпроизводителей до торговцев несут огромные убытки из-за того, что фуры с товарами скапливаются на границе и их пропускают очень медленно.

А предприниматели рынка «Дордой» собирались 2 ноября у Дома правительства и требовали, чтобы власти решили проблемы с пропуском товаров из Китая. Потому что многие из них находились уже на грани банкротства.