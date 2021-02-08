Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Галина Байтерек распространила его сообщение относительного того, стоит ли вешать портрет главы государства в кабинетах и зданиях госорганов.

«Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях», — передает его слова Байтерек.

Вместо этого Жапаров предлагает вешать портреты государственных деятелей Кыргызстана таких как Жусуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, внесших вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны.

Обычно в государственных учреждениях вывешиваются портрет президента, флаг и гимн страны. Инаугурация Садыра Жапарова прошла 28 января в Национальной филармонии в Бишкеке.

Жапаров стал президентом на фоне политкризиса, который начался после парламентских выборов 4 октября 2020 года. Тогда на фоне беспорядков из-за фальсификации на выборах, при поддержке своих сторонников, к власти пришел экс-депутат Садыр Жапаров.

За короткое время он стал премьер-министром и и.о. президента инициировав изменения в Конституцию страны, а также досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

На прошедшем 10 января референдуме избиратели выбрали президентскую форму правления. Несмотря на критику юристов и общественности, кыргызстанцев ожидает еще один референдум по изменению Конституции и повторные выборы в парламент.