Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) 8 февраля сообщила, что подозреваемый в мошенничестве Долотбак Акимканов, задержанный 7 января Финансовой полицией, вновь взят под стражу.

Фото: Пресс-служба ГСБЭП. Подозреваемый Долотбак Акимканов

В ведомстве отметили, что Акимканова подозревают в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере на сумму $600 тысяч.

«8 января Первомайский районный суд Бишкека отправил его под домашний арест. 4 февраля по апелляционной жалобе Генеральной прокуратуры Бишкекский городской суд изменил меру пресечения Акимканову и взял его под стражу», — сказали в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый не раз привлекался к уголовной ответственности по фактам мошенничества и подделки официальных документов.

Финпол запросил у органов внутренних дел другие похожие досудебные производства в его отношении.

«Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой указанного лица, рекомендуем вам незамедлительно обратиться в Финансовую полицию. В настоящее время проходят все необходимые следственные действия», — отметили в ГСБЭП.

«Мошенник, который обманывал инвестора»

Ранее глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев упомянул Акимканова, как некоего «мошенника, который обманывал инвестора». Тогда он сказал, что суд отпустил его несмотря на ущерб на $600 тысяч, и что в ГСБЭП намерены подать апелляцию.

Тогда Акимканова водворили в следственный изолятор ГУВД Бишкека до избрания меры пресечения. Об этом пресс-служба финпола сообщила 7 января 2021 года.

«Как стало известно следствию, вышеуказанное лицо ранее неоднократно привлекалось к уголовной ответственности по фактам мошенничества и подделки официальных документов», — отметили в ведомстве.

При этом, финпол не давал информации о том, что Акимканова отпустили под домашний арест.