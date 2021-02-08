В Бишкеке 8 февраля прошло сразу два митинга. Первый митинг организовали жители села Кок-Жар Аламединского района возле здания столичной мэрии. Второй митинг прошел с участием жителей Баткена, которые были недовольны заявлением премьер-министра Улукбека Марипова.

Земельные участки

В акции перед зданием мэрии Бишкека участвовало около 40 человек. Они были недовольны заявлением и.о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева о том, что муниципалитет хочет присоединить территорию Аламединского района к городу и построить на ней многоэтажки.

По словам собравшихся, Тулобаев заявил об этом, когда был с визитом в Аламединского районе.

«Он превышает свои должностные полномочия. Он для нас никто. Он — мэр города, а мы к Бишкеку не относимся. В городе что, проблемы закончились?» — возмутились собравшиеся.

Митингующие утверждали, что эти земли получили еще их родители и бабушки, которые работали на предприятиях области, и у них есть зеленая книга.

«Мы с 2007 года ждем трансформации земель, чтобы построить там дома. Некоторые не дождались и построили. Садыр Жапаров нам обещал трансформацию земель, а теперь пришел Балбак Тулобаев и идет против президента», — сказали протестующие.

Видео Kaktus.media.

Это не первый митинг жителей Аламединского района. Ранее, 1 февраля, около 100 жителей этого района вышли на митинг к Дому правительства с требованием решить проблему с земельными участками — многие из них купили участки, но не могут получить разрешительные документы.

Торткульское водохранилище

Второй митинг прошел у Дома правительства. Жители Баткена потребовали, чтобы премьер-министр Улукбек Марипов объяснился и извинился за свои слова о том, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

По словам одного из участников акции основателя фонда «Чек ара» Гульжигита Исакова, подобные неосторожные заявления могут привлечь за собой межнациональные конфликты.

«Выступая перед депутатами, Улукбек Марипов сказал, что Кыргызстан лишился головного канала водохранилища. Мы требуем пояснить народу, кому принадлежит канал. Потому что премьер-министр не может делать подобные заявления, не имея информацию по такому важному вопросу. Водохранилище принадлежит Кыргызстану. Его заявления дают повод таджикам говорить, что это их канал. Поэтому, если он ошибся, пусть принесет извинения!» — сказал житель Баткена Абдыжапар Досов.

Фото 24.kg.

К митингующим позже вышел депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бакиров. Он заявил, что этот вопрос обсудят в парламенте.

«Мы рассмотрим его в комитете и вынесем на сессию. Мы уточним, кому на сегодня юридически принадлежит канал. Даже метр земли не должен передаваться другим», — сказал он.

Что говорил Марипов?

4 февраля премьер-министр рассказал в парламенте, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

Однако позже в правительстве объяснили, что в своём выступлении Марипов «озвучил именно проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года»

«Стоит особо отметить, что Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике. Сохранение территориальной целостности республики и неприкосновенность государственных границ являются незыблемым и основополагающим принципом нашего государства», — заявили в пресс-службе правительства.

Сам Марипов 7 февраля записал видеообращение по поводу Торткульского водохранилища. И предположил, что это некие силы распространяют недостоверную информацию, а на самом деле он имел в виду канал Кайырма, который находится в 500-600 метрах от Головного водозабора.

По словам Марипова, канал Кайырма принадлежит соседнему государству — Таджикистану и он намерен «решить этот вопрос» в пользу Кыргызстана.

Водохранилище Торткуль, имеющее объем 90 млн куб воды, было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Оно обеспечивает поливной водой более 11 тысяч гектаров пашни в Баткенском районе и городе Баткен.