Проект новой Конституции ещё не поступил в Жогорку Кенеш, потому что находится на лингвистической экспертизе. Об этом в интервью Kaktus.media сообщила пресс-служба ЖК.

Отмечается, что в парламент документ поступит после полной проверки специалистами.

«По указу президента была создана отдельная лингвистическая группа для экспертизы проекта Конституции. Документ находится у них. Как только они завершат работу, его передадут нам и мы опубликуем проект на сайте для ознакомления. Предположительно, это случится через 1-2 дня», — сказали в пресс-службе.

Ранее депутат Дастан Бекешев в своём телеграм-канале сообщил, что проект новой Конституции так и не поступил в парламент, хотя его должны были направить ещё 2 февраля.

«Очень странная ситуация с проектом новой Конституции. До сих пор текст не раздали, в общем отделе Жогорку Кенеша нет, у лингвистического отдела тоже нет, хотя говорили, что у них. Я так понимаю, что проект еще редактируется в аппарате президента и как только его отредактируют, передадут депутатам сразу на инициирование, отдадут в профильный комитет и быстрыми темпами протащат», — считает депутат.

По его словам, документ должны были опубликовать на сайте для того, чтобы граждане «почитали и смогли понять с чем нам жить», однако этого не было сделано.

Общественного обсуждения не будет

О том, что проект новой Конституции поступит в парламент 2 февраля ранее сообщал председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашов. По его словам, обсуждения проходили «открыто» на протяжении 2,5 месяцев.

«Я не говорю, что не было недостатков. Но мы выслушали все мнения. В обществе много различных социальных групп. Их мнения тоже выслушали. Были и те, кто критиковал документ, называя его “Ханституцией”. Это говорят те, кто не знает разницу между ханством, монархией и республикой. Критикующие должны делать свои предложения. И если их предложения окажутся лучше того, что сделал я, и общество положительно это воспримет, то мы готовы принять критику. Но не стоит кричать впустую», — сказал он.

По его словам, этап общественного обсуждения был пропущен, так как у Конституционного совещания нет права выставлять проект для ознакомления гражданам.

«В указе написано, что мы должны доработать проект Конституции, о том, можем ли мы распространять или обнародовать обсуждаемый проект, ничего не написано. Это вопрос к Жогорку Кенешу», — сказал он.

При этом депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров, который также входит в Конституционное совещание, заявил, что общественное обсуждение уже закончено. Он считает, что исправление проекта новой Конституции, которым занималось Конституционное совещание, и есть общественное обсуждение.

«Как только проект поступит в парламент, его опубликуют на сайте для ознакомления. То есть тот вариант, который утвердили на Конституционном совещании, изменению не подлежит. По крайней мере так гласит закон», — заявил депутат.

Он объяснил, что по процедуре проект поступит в парламент, его рассмотрит профильный комитет. Затем он поступит в Конституционную палату, а сам парламент не сможет внести какие-либо изменения.

«Это не моя инициатива или инициатива двух депутатов, это закон. Закон о референдуме не дает возможности ни парламенту, ни гражданам вносить изменения в приложение законопроекта о референдуме, а проект Конституции будет приложением к закону», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также считает, что в данном случае заключение Конституционной палаты не потребуется, так как речь идет о совершенно новой Конституции, а не о поправках в действующую.

Сам Борубашов ранее заявлял, что проект новой редакции Конституции все же необходимо вынести на общественное обсуждение.

«Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — сказал Борубашов.

То, что проект необходимо вынести на общественное обсуждение говорят и юристы.

«В соответствии с законодательством общественное обсуждение осуществляется инициатором проекта закона — в данном случае депутатами Жогорку Кенеша, которые обязаны принимать и обрабатывать все поступающие к проекту предложения. В связи с чем деятельность Конституционного совещания не может представлять собой процедуру общественного обсуждения», — заявили юристы политической клиники «Адилет».

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Референдум по Конституции

Депутат Акылбек Жапаров 2 февраля сообщил, что референдум по принятию новой Конституции пройдет 11 апреля в один день с местными выборами.

«Срок уже обозначен. Предварительно такая дата уже есть», — сообщил он.

В Центризбиркоме ответили, что по дате проведения референдума еще нет окончательного решения, так как соответствующий указ должен подписать президент. Однако заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов заявил, что референдум «целесообразно провести совместно с выборами депутатов местного кенеша».

«Ханституция»

Референдумы по изменению Конституции и формы правления инициировал Садыр Жапаров. Проект новой Конституции от Жапарова сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности.

В проекте значительно усиливались полномочия президента и сокращались у парламента. Кроме того, президент, согласно документу, никому не подотчетен, а также возглавляет правительство.

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек.

Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, в один день с досрочными выборами президента. Центральная избирательная комиссия 20 января признала референдум состоявшимся, за вариант «президентская форма правления» проголосовали более 80% проголосовавших избирателей. По сути этот референдум был необходим властям, чтобы была возможность переписать Конституцию под президентскую форму правления, как ранее и задумывалось.

В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова новоизбранным президентом страны. Его инаугурация прошла в Бишкеке 28 января.