Министерство внутренних дел предлагает внести поправки в Кодекс «О дорожном движении». Проект поправок опубликован для общественного обсуждения на сайте правительства.

Своим проектом МВД прописывает возможность для автовладельцев, которые продали машину по доверенности и не переоформили ее, взыскивать через суд сумму оплаченного штрафа с фактического нарушителя ПДД.

С проблемой оплаты чужих штрафов кыргызстанцы столкнулись после того как в Бишкеке заработал проект «Безопасный город». Тогда многие автовладельцы, продавшие свою машину по доверенности, столкнулись с проблемой, когда штрафы за нарушения правил дорожного движения приходили к ним.

Это происходило из-за того, что новые владельцы машин не переоформляли автомобиль на себя. По документам машина числилась за автовладельцами, которые ее уже продали, поэтому госслужбы отправляли уведомления о штрафах именно им.

Еще в июле 2019 года ГУОБДД сообщило, что за четыре месяца работы «Безопасного города» в ведомство обратилось более 10 тысяч граждан с просьбой отменить продажу авто по доверенности. Также граждане просили патрульную милицию найти новых автовладельцев и помочь решить вопрос со штрафами.