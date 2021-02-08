Британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовал ежегодный рейтинг демократии, согласно которому в 2020 году Кыргызстан опустился на 6 позиций по сравнению с предыдущим годом. Так, страна заняла 107 место среди 167 стран.

«Неудавшиеся парламентские выборы в октябре еще больше усугубили неуклонную эрозию демократических принципов в Кыргызстане», — отмечается в отчёте.

Авторы рейтинга также назвали Кыргызстан «единственным не авторитарным государством в Центральной Азии, которое сейчас приближается к авторитаризму».

«Проведение парламентских выборов было некорректным, что привело к жестоким общественным беспорядкам и последующему аннулированию результатов. После этого уходящий парламент одобрил продление своего срока и назначил премьер-министра, который затем использовал давление, чтобы укрепить свою власть и взять на себя роль временного президента. Не избранным чиновникам было разрешено действовать без надлежащей системы сдержек и противовесов», — отметили авторы отчёта.

Согласно отчёту, Кыргызстан как и в 2019 году включен в категорию стран с гибридным политическим режимом.

«В отличии от Кыргызстана, в большинстве стран, отнесенных к такому режиму, были зарегистрированы улучшения в избирательных процессах и плюрализме», — отмечается в отчёте.

Британский исследовательский центр ежегодно публикует мировой рейтинг демократии, который составляется из 60 показателей. Они сгруппированы в 5 основных категорий, которые характеризуют состояние демократии внутри государства: избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическое участие, политическая культура и гражданские свободы.

Первое место в мировом рейтинге за 2020 год заняла Норвегия. За ней следуют Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Канада.

Общий уровень демократии в мире в 2020 году ухудшился на 0,7 баллов, что стало худшим результатом за все время издания рейтинга с 2006 года. По мнению авторов рейтинга, такой результат обусловлен ограничениями прав и свободы граждан во время пандемии коронавируса.

«Свобода передвижения была лишена в результате закрытия границы. Также ввели обязательное дистанцирование, изоляцию, комендантский час. Обязали носить маски, запретили публичные протесты, ограничили свободу слова и использовали всю силу закона, чтобы наказать тех, кто ослушался. Этот список может показаться антиутопическим, но в 2020 году это было для большинства людей», — отметили авторы рейтинга.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в стране наступил после массовых протестов в октябре 2020 года. Тогда тысячи кыргызстанцев вышли на центральные улицы, чтобы выразить своё несогласие с результатами прошедших парламентских выборов в стране.

Протесты переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками. По официальной информации, более тысячи людей получили медицинскую помощь, 439 из них оказана первая медицинская помощь.

Десятки добровольцев стали окружать здание парламента и другие гособъекты, чтобы митингующие не смогли пробраться внутрь и разрушить их.

Однако митингующим со второй попытки всё же удалось захватить здание Белого дома. Они зашли внутрь здания, сломали мебель и устроили пожар.

На улицах Бишкека митингующие сожгли несколько милицейских машин. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме него, есть и те, кто лишился глаз в результате полученных ранений резиновыми пулями.

На фоне митингов из колонии при поддержке сторонников был освобожден Садыр Жапаров. За короткое время он занял должности премьер-министра и и.о. президента, а затем провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих ближайших соратников.

Еще будучи в должности и.о. президента, Жапаров говорил, что стране нужно сократить количество министерств и ведомств до минимума. Жапаров был недоволен тем, что в государственные структуры назначаются кадры по принципу родства и знакомств. При этом сам Жапаров назначил на некоторые должности и своих родственников.

Кроме этого, Жапаров был одним из главных инициаторов референдума по форме правления, Конституционной реформы и выборов президента. Так, 10 января в Кыргызстане в один день прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления — на тех выборах победу одержал Садыр Жапаров, а вместе с этим избиратели проголосовали за президентскую форму правления.

Теперь страну ждут еще одни выборы, но уже в Жогорку Кенеш седьмого созыва, так как нынешние депутаты парламента должны были сдать свои мандаты еще в октябре прошлого года. Однако пока не выбраны новые депутаты, нардепы шестого созыва продолжают работать.

При этом, работу депутатов продолжают критиковать юристы и общественность. Юристы настаивают, что законы принимаемые депутатами не имеют силы, так как сам парламент уже потерял свою легитимность.