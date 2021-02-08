25-летняя жительница села Гулча Алайского района Ошской области 7 февраля повесилась у себя дома. В УВД Ошской области «Клоопу» сообщили, что сейчас уточняется причина ее смерти.

По предварительной информации, за 2-3 дня до происшествия девушка огорченно рассказала коллегам, что ей не удается забеременеть. Покойная работала учительницей математики, ее муж – сотрудник милиции. Они поженились год назад.

«Мать покойной написала заявление с просьбой “разобраться в деле”, сказав, что ее дочь “не могла сама повеситься”. Восемь дней назад муж девушки уехал Чон-Алай по делам. Есть предположение, что они поссорились по телефону. Это тоже проверяем. Если подтвердится, то ее муж будет привлечен к ответу», — сообщил пресс-секретарь Женишбек Аширбаев.

По его словам, также будет проверена версия, что она покончила собой из-за того, что не могла забеременеть и впала в депрессию.Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Самоубийство», назначена судебно-медицинская экспертиза. В милиции отметили, что по итогам экспертизы статья может быть изменена.

Семейное насилие

Ранее, 23 сентября 2020 года, 33-летняя жительница Ала-Букинского района повесилась у себя дома. Тогда родственники ее мужа рассказали, что она покончила жизнь самоубийством. Но ее родственники предположили, что причиной ее смерти послужило насилие со стороны мужа.

Муж покойной обвинял ее в том, что она «не родила ему мальчика» — у семейной пары за 15 лет совместной жизни родились четверо дочерей. Старшей из них 15 лет, самой младшей – год.

21 января 2021 года Джалал-Абадский областной суд сообщил, что будет проведена эксгумация тела повесившейся женщины. Ранее назначенная экспертиза после смерти женщины выявила следы побоев на ее теле. Муж покойной был задержан в качестве подозреваемого и взят под стражу до марта.

Кроме того, в начале года житель Иссык-Кульской области был задержан за то, что задушил свою жену. По данным милиции, после случившегося подозреваемый принял таблетки, попытавшись покончить с собой.В Кыргызстане участились случаи семейного насилия, которые приводят к смерти женщин. По статистике МВД за 2020 год было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия. Зачастую пострадавшие от рук своих близких людей и родственников не могут обратиться в милицию из-за страха, давления и других причин.

Как правило, фемицидом называют убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.