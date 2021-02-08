Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 8 февраля подписал закон «Об образовании города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики».

До подписания президентом закон был принят в Жогорку Кенеше 20 января этого года. По информации пресс-службы, закон предусматривает образование города Базар-Коргон одноименного района Джалал-Абадской области на базе того же айылного аймака.

В справке обосновании закона говорится, что образование города позволит организовать систему самоуправления, а также окажет содействие населению в осуществлении права на местное самоуправление.

«Образование города создаст одинаковые условия для комплексного развития, путем самостоятельного решения вопросов местного значения, повышения инициативности, ответственности и заинтересованности местного сообщества», — говорится в документе.

Подписанный Жапаровым закон вступает в силу после 10 дней со дня опубликования. Сейчас в Кыргызстане семь областей и два города республиканского значения — Бишкек и Ош. В разных областях страны расположен 31 город.