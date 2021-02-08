Пресс-служба МВД сообщила, что в городе Токмок Чуйской области задержан активный член ОПГ по кличке «Точка».

По данным ведомства, к ним поступила информация, что один из жителей Токмока незаконно хранит огнестрельное оружие. Во время проверки 4 февраля сотрудники милиции задержали мужчину 1975 года рождения, который хранил у себя пистолет Макарова со стертыми номерами.

Видео задержания члена ОПГ «Точка»

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Кроме этого, в ГУВД Чуйской области выяснили, что мужчина стоит на учете в МВД как член Организованной преступной группировки (ОПГ) по кличке «Точка».

Сам задержанный был ранее неоднократно судим по статьям грабеж, кража и незаконное хранение наркотиков.

«В криминальном мире задержанный имеет кличку “Точка” и имеет высокий статус “смотрящий”, “положенец” в колониях», — сообщили в ведомстве.

Задержанного члена ОПГ водворили в СИЗО-Бишкека на два месяца.