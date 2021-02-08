Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ о назначении выборов депутатов в местные кенеши на 11 апреля 2021 года.

Своим указом Жапаров поручил Центральной избирательной комиссии и правительству выделить средства на проведение выборов, а также обеспечить кибербезопасность информационных систем.

Кроме выборов в местные кенеши в Кыргызстане должны пройти референдум по изменению Конституции и повторные выборы в парламент. Однако их даты пока неизвестны.

Ранее в СМИ сообщалось, что Конституционный референдум планируется объединить с выборами в местные кенеши. В ЦИК также «не исключали» такой возможности.

Уже известно, что на выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету примерно в полмиллиарда сомов.

По словам члена ЦИК Тынчтыка Шайназарова, избирательная комиссия начнет подготовку, как только депутаты парламента примут закон о назначении референдума, а президент объявит дату избирательной кампании в местные кенеши.

«Местные выборы будут проводить ТИК. Они состоятся 11 апреля. Наша задача — организовать референдум. Плебисцит не будет слишком затратным и путаницы не внесет, поскольку в бюллетень включат только один вопрос. УИК и ТИК уже сформированы и их члены обучены», — пояснил Шайназаров.

Референдум и «Ханституция»

Референдумы по изменению Конституции инициировал Садыр Жапаров. Проект новой Конституции в обществе нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности.

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек.

Значительная часть из них — сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. При этом открытых оппонентов проекту в составе совещания нет.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, в один день с досрочными выборами президента. ЦИК 20 января признала референдум состоявшимся, тогда победил вариант «президентская форма правления», за который проголосовали более 80% проголосовавших избирателей.

В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова избранным президентом страны. Его инаугурация прошла в Бишкеке 28 января.