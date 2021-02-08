Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Трое из них скончались в Бишкеке, а в Чуйской и Ошской областях зафиксировали по одному случаю смерти.

Всего за весь период пандемии минздрав зарегистрировал 1 431 смерть пациентов с COVID-19.

Также штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 42 человек. В Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 32;

Чуйская область — 4;

Баткенская область —2;

Ош — 2;

Джалал-Абадская область — 2;

Нарынская область — 1;

Таласская область —1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 113 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 79 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 81 714 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 8 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 459 пациентов, из них 31 — в реанимации, еще 118 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 572 пациента лечатся амбулаторно.

Также среди медиков выявили пять новых случаев заражения COVID-19. Все заболевшие находятся в Бишкеке.