Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев вечером 8 февраля сообщил изданию АКИpress, что подает в отставку со своей должности.

Тулобаев сообщил, что написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Пока он не знает, какую должность займет. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Тулобаеву предложили должность управделами президента и правительства.

Премьер-министр уже подписал заявление об отставке Тулобаева — 9 января коллективу мэрии Бишкека будет представлен новый и.о. мэра – Эрмек Нургазиев. По словам Тулобаева, соответствующее распоряжение уже тоже подписано.

Мэра Бишкека выбирают депутаты Бишкекского городского кенеша. Выборы депутатов назначены на 11 апреля 2021 года.

А что за новый и.о. мэра?

44-летний Эрмек Нургазиев учредитель и глава строительной компании «ЭММА курулуш». На парламентских выборах в октябре 2020 года он баллотировался в депутаты в списке партии «Кыргызстан» под номером 48.

Нургазиев известен скандалом с рукоприкладством в отношении женщины. Кроме того, дольщики «Альянс Курлуш Плюс» обвиняли его в том, что он собрал с них 2,5 миллиона сомов и продолжил строить многоквартирные дома.

В 2019 году у Нургазиева произошел конфликт с адвокатессой Ольгой Новохатской — он ударил ее в лицо при многочисленных свидетелях. Новохатская говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара. Также Новохотская заявила, что получила травму уха с потерей слуха на 30%. Но правоохранительные органы не привлекли Нургазиева к ответственности.

В 2020 году Новохотская узнала, что Нургазиев баллотируется в депутаты парламента и публично рассказала историю о нападении. Нургазиев не стал отрицать рукоприкладство, тем более что есть видео, где запечатлено, как он ударил Новохотскую.

Он утверждал, что сделал это «рефлекторно, в ответ на провокацию», а женщина рассказывает об этом для «антипиара». Также он сказал журналистам, что она мошенница и даже обещал заняться ею после выборов.

«Год прошел, они видео сохранили, сделали монтаж, обрезку, узнав, что я иду в политику, стали распространять видео с фейковых аккаунтов», — сказал он.

Ольга Новохатская — адвокатесса, которая защищает в суде интересы дольщиков «Альянс Курулуш Плюс». Главу стройкомпании Максима Альянова обвинили в мошенничестве и посадили в 2018 году.

По словам Новохатской, недостроенное жилье от «Альянс Курулуш Плюс» пообещал достроить глава компании «ЭММА Строй» Эрмек Нургазиев, но работа была сделана некачественно. Кроме того она заявила, что с оплативших 100% стоимости дольщиков просят доплатить еще, или их квартиры продадут другим.

Об этом же в феврале 2020 года на пресс-конференции рассказывала одна из дольщиц Жаркынай Эгембердиева. По ее словам, компания использует некачественные стройматериалы, из-за чего объект могут не принять в эксплуатацию.

«Крыша прогнивает, газоблоки имеют изъяны. Мало того, жилой дом на пересечении улиц Баха и Сыдыгалы возводится на незаконных условиях. Хозяин земли Абдрахман Кадыров может в любой момент снести строение. Мы сейчас там как рейдеры, до сих пор четыре Красные книги числятся за Кадыровым, потому что в свое время Максим Альянов до конца ему не заплатил», — пояснила она.

Дольщики обратились с заявлениями в УВД Аламединского района по факту незаконного строительства и вымогательств. По их словам, в милиции бездействуют, в прокуратуре и Госэкотехинспекции их также игнорируют.

Нургазиев настаивал, что против него выступают три-четыре человека, которые не хотят платить за строительство квартир.