Бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Эмира Чукуева задержали и водворили в СИЗО-1. Его подозревают в коррупции при предоставлении льгот на перевозку турецкой компании. Об этом сообщила генпрокуратура.

По данным следствия, Чукуев, будучи главой аэропорта «Манас» с 2015 по 2018 годы, незаконно предоставил льготы на международные перевозки турецкой фирме «Gata Havayollari ve Tasimacilik». Вследствие этого государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

Ленинский районный суд Бишкека 8 февраля решил содержать Чукуева под стражей в СИЗО-1 до 6 апреля 2021 года.

Ранее генпрокуратура сообщила, что по этому делу также проходит бывший мэр столицы Албек Ибраимов, который также возглавлял совет директоров ОАО «МАМ», и еще несколько чиновников.

По данным надзорного органа, из-за предоставленных льгот с июня 2016 года по ноябрь 2020 года госказне был нанесен ущерб в $12 млн или 893 млн сомов.

По этому делу уже был задержан экс-глава ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков. Также правоохранители рассматривают вопрос о привлечении к ответственности Албека Ибраимова, сотрудников Международного аэропорта «Манас», ответственных лиц ФУГИ и Госантимонополии.

Дела Ибраимова

Это не первое обвинение в коррупции, представленное Ибраимову. В 2019 году его признали виновным в «незаконной передаче муниципальной земли» и продажи пансионата «Солнечный берег».

Другие заведенные на него дела были связаны с заводом «ТНК Дастан», который он возглавлял с 2011 по 2012 год. По версии следствия, Ибраимов заключил контракт на поставку «специальных изделий» на завод по завышенной цене и за это получил от поставщика $270 тысяч.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд столицы вынес решение, согласно которому Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, оформленного на его супругу.

Сейчас местонахождение Ибраимова неизвестно, он был освобожден 6 октября 2020 года вместе с другими политзаключенными на фоне протестов после парламентских выборов. Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уклонение от отбывания наказания».