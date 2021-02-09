Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что намерена через суд добиться сноса всех незаконных построек и отзыва лицензий у стройкомпаний, осуществляющих незаконное строительство многоквартирных домов в Бишкеке.

«В рамках досудебного производства незаконно возведенные объекты уже отключены от инженерных сетей, в связи с чем строительные работы приостановлены», — сообщили в АКС ГКНБ.

Отмечается также, что сотрудники спецслужбы продолжают вести досудебное производство по делу о строительстве объектов «без соответствующей градостроительной и разрешительной документации».

Незаконное строительство

В январе 2021 года пресс-служба ГКНБ сообщила, что выявила в коррупционную схему незаконного строительства жилых домов в Бишкеке. По данным спецслужбы, жилые здания возводили под покровительством группы должностных лиц из госорганов без необходимых документов на строительство.

Отмечалось, что объекты были незаконно подключены к инженерным сетям, необходимым для проведения строительно-монтажных работ.

Кроме этого, сообщалось, что несогласованное строительство домов вредит экологии столицы. При этом, «здания и помещения, построенные с нарушением норм, подлежат обязательному сносу за счет застройщика, без выплаты каких-либо компенсаций».

В ГКНБ не сообщили, какой именно стройкомпании принадлежат здания. Однако по опубликованным фотографиям, а также дизайну домов можно найти такие же объекты у строительной компании Elite House.

Например, одно из зданий изображённое на фотографии ГКНБ схоже по дизайну с жилым комплексом «Континенталь» на пересечении улиц Кулатова и Элебаева.

Баннер строительного объекта Elite House и само здание, фото: ГКНБ

Презентационное изображение жилого комплекса «Континенталь» на сайте Elite House

Еще одно здание напоминает жилой комплекс «Эл Классик» на пересечении улиц Исанова и Боконбаева. Здание можно узнать по характерным куполам по углам дома.