Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что намерена через суд добиться сноса всех незаконных построек и отзыва лицензий у стройкомпаний, осуществляющих незаконное строительство многоквартирных домов в Бишкеке.
«В рамках досудебного производства незаконно возведенные объекты уже отключены от инженерных сетей, в связи с чем строительные работы приостановлены», — сообщили в АКС ГКНБ.
Отмечается также, что сотрудники спецслужбы продолжают вести досудебное производство по делу о строительстве объектов «без соответствующей градостроительной и разрешительной документации».
Незаконное строительство
В январе 2021 года пресс-служба ГКНБ сообщила, что выявила в коррупционную схему незаконного строительства жилых домов в Бишкеке. По данным спецслужбы, жилые здания возводили под покровительством группы должностных лиц из госорганов без необходимых документов на строительство.
Отмечалось, что объекты были незаконно подключены к инженерным сетям, необходимым для проведения строительно-монтажных работ.
Кроме этого, сообщалось, что несогласованное строительство домов вредит экологии столицы. При этом, «здания и помещения, построенные с нарушением норм, подлежат обязательному сносу за счет застройщика, без выплаты каких-либо компенсаций».
В ГКНБ не сообщили, какой именно стройкомпании принадлежат здания. Однако по опубликованным фотографиям, а также дизайну домов можно найти такие же объекты у строительной компании Elite House.
Например, одно из зданий изображённое на фотографии ГКНБ схоже по дизайну с жилым комплексом «Континенталь» на пересечении улиц Кулатова и Элебаева.
Еще одно здание напоминает жилой комплекс «Эл Классик» на пересечении улиц Исанова и Боконбаева. Здание можно узнать по характерным куполам по углам дома.