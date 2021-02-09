Пресс-служба Фонда по управлению госимуществом 9 февраля сообщила, что глава фонда Жылдызбек Исакулов подал заявление об освобождении от должности по собственному желанию.

Перед уходом он поблагодарил на совещании коллектив за поддержку и совместную работу и отметил, что на фонд возложена «ответственность» за сохранность и рациональное использование госимущества.

«За 1,5 года совместной работы нами была проделана большая работа по внедрению автоматизации и исключению коррупционных рисков, работа фонда стала прозрачной, открытой. Фонд выполнил основную задачу по исполнению плана бюджета. Поэтому вы должны продолжать работать честно и добросовестно», — сказал Исакулов.

Пресс-служба отмечает, что коллектив проводил бывшего председателя «словами поддержки и благодарности». Также бывшие подчиненные подарили Исакулову национальный калпак и чепкен.

Сейчас исполняющим обязанности главы ФУГИ назначен зампредседателя Ишенбек Медетов. Исакулов возглавил фонд в августе 2019 года, до этого он был заместителем полпреда правительства в Баткенской области.