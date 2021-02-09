Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19. Оба случая зафиксировали в Бишкеке.
Всего за весь период пандемии минздрав зарегистрировал 1 433 смерти пациентов с COVID-19.
Также штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 58 человек. В Баткенской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.
- Бишкек — 23;
- Чуйская область — 23;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская — 3;
- Ошская область — 2;
- Ош — 1;
- Таласская область —1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 85 171 случай заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 111 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 81 835 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб также отметил, что на 9 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 434 пациента, из них 31 — в реанимации, еще 114 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 543 пациента лечатся амбулаторно.