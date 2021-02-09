Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что 8 февраля министр Руслан Казакбаев и посол России Николай Удовиченко провели переговоры по организации предстоящего визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию.

По словам Казакбаева, он рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным и во время других внешнеполитических контактов «вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации».

Казакбаев также добавил, что кыргызская сторона придает «большое значение» визиту главы государства в Россию.

Удовиченко подтвердил готовность российской стороны к диалогу по актуальной для кыргызско-российских отношений повестке дня, и заверил, что «информирует Москву по всем обозначенным кыргызской стороной вопросам».

Фото МИД КР.

Первый визит Жапарова в Россию

В конце января стало известно, что свою первую рабочую поездку после инаугурации Садыр Жапаров совершит в Россию. Информация появилась в ряде СМИ об этом от лица вице-премьера Равшана Сабирова. Он заявил, что Жапаров не только совершит визит в РФ, но и обсудит там газовый вопрос.

Позже это подтвердила его пресс-секретарь Галина Байтерек. О том, что именно будет обсуждаться новым президентом на встречах в России, она журналистам не говорила.

Ранее Жапаров уже дал согласие, что первый визит у него будет в другую страну. Когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой на досрочных президентских выборах 10 января, то пригласил его нанести визит в качестве президента.

По информации пресс-службы президента Казахстана, первый визит Жапаров обещал сделать в его страну. Аппарат президента Кыргызстана и Галина Байтерек это заявление не опровергали.