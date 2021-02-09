Оригинал материала опубликован в онлайн-издании «Медиазона. Центральная Азия». Текст Дарии Женисхан, фото — Никиты Данилина.

В ночь на 8 февраля 2020 года на юге Казахстана, в местах компактного проживания дунган, прошли погромы. Толпа ворвалась в села Масанчи, Сортобе, Булар-Батыр и Аухатты, закидывая камнями и сжигая дома местных жителей. Погибли люди. По официальным данным, погромщиков было не более 400, но очевидцы рассказывают о тысячной толпе, которая несколькими волнами проходила по центральным улицам сел. Власти называли разные причины произошедшего — президент Касым-Жомарт Токаев говорил о противостоянии контрабандистов, МВД сообщало о дорожном конфликте. «Медиазона» рассказывала о селе Масанчи сразу после погромов, и теперь побывала там еще раз, год спустя.

«Внуков спрятали в шкафу, сами ждали»

В Масанчи — снежная буря. Останавливаемся у местной средней школы — оранжевая прямоугольная коробка с пластиковыми окнами, в квартале от нее местные чиновники поставили светофор, который сельчане используют в качестве ориентира. На переднее сиденье садится представитель ассоциации дунган Хасран. Жалуется на погоду, но тут же отвлекается, чтобы показать рукой на залатанные домики и отстроенные заново магазинчики.

«Люди заселились, восстановили кое-как, но многие в долгах. Кто-то нашел свое имущество, но не может получить его обратно. Например, машину угнали, ее нашли на продаже, но не могут вернуть», — рассказывает он по дороге к дому старожила Масанчи Фурката Хасанова.

Сухонький старик встречает нас у калитки и проводит во двор, справа от входа — домик в форме буквы «г», слева — деревянная двухэтажная постройка. Показывает на нее рукой и говорит: «7 февраля я был очевидцем этих событий, самой первой волны. Смотрел с веранды. Все было видно».

На вопросы о причинах конфликта Фуркат отвечает неохотно, как и все в Масанчи. «Давайте я лучше расскажу, что видел», — предлагает он.

Фуркат рассказывает, что седьмого февраля 2020 года он с семьей отмечал день рождения младшего внука. Гости разъехались, осталась только самая старшая родственница, которую мужчина пообещал отвезти домой попозже. «Младший внук у нас казахских кровей, мать казашка. Я шутил, что когда громили, надо было сказать, [что ты не дунганка]. Но не до этого было», — беззлобно посмеивается Фуркат.