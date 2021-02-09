В мэрии Бишкека 9 февраля коллектив муниципалитета проводил теперь уже бывшего и.о. мэра столицы Балбака Тулобаева.

Тулобаев во время итоговой речи рассказал, что, как и обещал, не пойдет на второй срок на пост мэра столицы, а также не пойдет на выборы в городской кенеш.

По его словам, уходя с поста и.о. мэра он займется своим здоровьем и ляжет в больницу.

«Три года работал без отпусков, последние шесть дней получаю уколы и переношу болезнь на ногах, буду теперь лечиться», — сказал он.

Кроме этого, Тулобаев сказал, что хотел бы реализации его идеи о строительстве монорельса в Бишкеке. Он надеется, что новое руководство воплотит этот «проект будущего» с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП).

«У нас все готово, если мы это все сделаем, в Бишкеке будет красота.[…] Надо продолжать проект, если мэрия не может, то через ГЧП надо делать», — сказал Тулобаев.

Вместе с этим он принес извинения всем горожанам, чьи ожидания не оправдал на посту и.о. мэра.

Новым и.о. мэра уже назначен Эрмек Нургазиев, который ранее выдвигался на парламентские выборы 4 октября 2020 года от партии «Кыргызстан».

Кто такой Балбак Тулобаев?

До того, как занять должность и.о. мэра Бишкека, Балбак Тулобаев работал руководителем аппарата мэрии столицы, а также полпредом правительства в Иссык-Кульской области.

Затем 27 октября 2020 года его назначили и.о. мэра Бишкека по распоряжению Садыра Жапарова, который тогда занимал должность премьер-министра и и.о.президента.

Известно, что до своего назначения Тулобаев был одним из немногих, кто поддержал Жапарова, когда тот пришел к власти при поддержке сторонников.

Что известно об Эрмеке Нургазиеве?

О Нургазиеве известно, что он бизнесмен, является учредителем и главой строительной компании «ЭММА курулуш». На парламентских выборах в октябре 2020 года он баллотировался в депутаты в списке партии «Кыргызстан» под номером 48.

В 2019 году у Нургазиева произошел конфликт с адвокатессой Ольгой Новохатской — он ударил ее в лицо при многочисленных свидетелях. Новохатская говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара. Также Новохатская заявила, что получила травму уха с потерей слуха на 30%. Но правоохранительные органы не привлекли Нургазиева к ответственности.

В 2020 году на Нургазиева продолжили жаловаться дольщики «Альянс Курулуш Плюс», интересы которых и защищала Новохатская. Главу стройкомпании Максима Альянова обвинили в мошенничестве и посадили, а компания Нургазиева обещала достроить дома «Альянс Курулуш Плюс».

Работа по словам дольщиков, была сделана некачественно. Кроме того, оплативших 100% стоимости квартир дольщиков просили доплатить еще, иначе обещали продать их квартиры.

Люди требовали, чтобы Эрмек Нургазиев вернул им деньги в размере 2,5 млн сомов и возвратил проданные с их слов неизвестным людям пять квартир законным владельцам.