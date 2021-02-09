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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил в соцсетях, что житель Кочкорского района по имени Бакай подарил ему автомобиль политического деятеля Турдакуна Усубалиева.

«Автомашина с номером «00-01 ФИА» была подарена в 1970 году Турдакуну Усубалиеву. Она была в эксплуатации несколько лет, а потом ее сохранили соотечественники из Кочкора. Меня восхитило то, что машина почти как новая, за ней хорошо ухаживали», — написал Жапаров.

Он также заявил, что подарит этот автомобиль Государственному историческому музею.

«Такая историческая вещь — наследие для всех нас. Если молодежь хотя бы представит как жили наши предки, на каких машинах ездили, то это тоже своего рода воспитание. Поэтому я решил отдать автомобиль в музей», — заявил президент.

*Кыргызский государственный исторический музей закрыт для посетителей уже почти 5 лет — с марта 2016 года. Там проводилась масштабная реконструкция, а в 2018 разгорелся скандал из-за завышенных цен на стройматериалы. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, и открытие передвинулось на неопределенный срок.

В фонде заявили, что в 70-е годы все подарки высокопоставленным чиновникам строго контролировались, а все имущество регистрировалось в строгом порядке, а среди них эта машина не фигурирует.

«Руководство фонда также выступает решительно против использования имени Турдакуна Усубалиева в корыстных, мелкособственнических интересах как со стороны отдельных личностей, так и со стороны общественных объединений и организаций», — написали они в своем заявлении.

Турдакун Усубалиев — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С 1993 по 2005 года был депутатом Жогорку Кенеша. В 1999 году получил звание «Герой Кыргызской Республики». Скончался в 2015 году после продолжительной болезни.