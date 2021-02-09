Проект новой Конституции всё-таки вынесли на общественное обсуждение. Документ опубликовали на сайте Жогорку Кенеша 9 февраля.

«Граждане могут отправлять свои предложения и замечания по указанному на сайте номеру, позже мы добавим и почтовый адрес. Общественное обсуждение будет длиться один месяц, то есть до 9 марта», — сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее сообщалось, что общественного обсуждения проекта новой Конституции не будет, так как оно прошло в рамках Конституционного совещания. Сам документ должны были опубликовать на сайте парламента только для ознакомления.

«Вариант, который утвердили на Конституционном совещании, изменению не подлежит. По крайней мере так гласит закон», — заявил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров, который является членом Конституционного совещания.

Однако, председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашов заявил, что проект новой редакции Конституции все же необходимо вынести на общественное обсуждение.

«Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — сказал Борубашов.

То, что проект необходимо вынести на общественное обсуждение говорили и юристы.

«В соответствии с законодательством общественное обсуждение осуществляется инициатором проекта закона — в данном случае депутатами Жогорку Кенеша, которые обязаны принимать и обрабатывать все поступающие к проекту предложения. В связи с чем деятельность Конституционного совещания не может представлять собой процедуру общественного обсуждения», — заявили юристы политической клиники «Адилет».

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Референдум по Конституции

Депутат Акылбек Жапаров 2 февраля сообщил, что референдум по принятию новой Конституции пройдет 11 апреля в один день с местными выборами.

«Срок уже обозначен. Предварительно такая дата уже есть», — сообщил он.

В Центризбиркоме ответили, что по дате проведения референдума еще нет окончательного решения, так как соответствующий указ должен подписать президент. Однако заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов заявил, что референдум «целесообразно провести совместно с выборами депутатов местного кенеша».

«Ханституция»

Референдумы по изменению Конституции и формы правления инициировал Садыр Жапаров. Проект новой Конституции от Жапарова сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности.

В проекте значительно усиливались полномочия президента и сокращались у парламента. Кроме того, президент, согласно документу, никому не подотчетен, а также возглавляет правительство.

После шквала критики власти собрали Конституционное совещание, которое с октября редактировало этот документ.

Предложения членов КС были разными: от введения нового госоргана Курултая, до сокращения количества депутатов парламента до 30 человек.

Позже стало известно, что Конституционное совещание может сразу передать проект новой Конституции в парламент, обойдя процедуру общественного обсуждения. Это стало еще одной причиной недовольства кыргызстанцев.

Каждое воскресение на центральных улицах Бишкека собирались активисты и граждане, которые требовали, чтобы проект вынесли на общественное обсуждение.

Несмотря на это, документ всё же должны были передать напрямую в парламент уже 2 февраля, о чем сообщал председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

Однако 8 февраля стало известно, что документ до сих пор не поступил в парламент.

«По указу президента была создана отдельная лингвистическая группа для экспертизы проекта Конституции. Документ находится у них. Как только они завершат работу, его передадут нам и мы опубликуем проект на сайте для ознакомления. Предположительно, это случится через 1-2 дня», — сообщили тогда в пресс-службе.

Уже на следующий день пресс-служба заявила, что открыла общественное обсуждение, а документ вернули вновь на рассмотрение инициаторам.