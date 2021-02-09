Первомайский райсуд Бишкека 2 февраля оштрафовал кыргызстанца Ш.Р. на 300 тысяч сомов — его обвинили в разжигании межнациональной вражды. Сообщается, что мужчина ранее занимался адвокатской деятельностью.

По версии обвинения, обвиняемый оставлял комментарии на информационных сайтах АКИpress и Kaktus.Media, в которых он «негативно отзывался о русских, России и о президенте Владимире Путине».

В постановлении суда указано, что филолого-политологическая экспертиза выявила в публикациях адвоката признаки национальной и межэтнической вражды, «которые могут воздействовать на волю и сознание людей, что может привести к разжиганию национальной, межэтнической и расовой вражды».

Обвинение ему было предъявлено ещё 7 мая 2018 года по статье «Возбуждение национальной и межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды». Расследованием занимался Госкомитет нацбезопасности.

В постановлении указывается, что сразу после возбуждения дела адвокат Ш.Р. обратился к следователю с заявлением, где подробно описал причины, по которым он писал эти комментарии. Он отметил, что не преследовал цели разжигать межнациональную вражду и согласно закону имеет право выражать свое личное мнение.

В суде он не признал своей вины и заявил, что не имеет отношения к аккаунтам, через которые публиковались данные высказывания.

Кроме того, мужчина заявил, что он дал признательные показания из-за давления сотрудников ГКНБ и попросил суд вынести оправдательный приговор, так как считает, что есть «многочисленные нарушения» законодательства со стороны правоохранительных органов и нотариуса.

Однако суд признал виновным адвоката в возбуждении межэтнической вражды и приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов.