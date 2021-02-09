Президент Садыр Жапаров на своей странице в Instagram опубликовал личное мнение о том, что считает «невозможным» назначение на пост мэра Бишкека человека, замешанного в хулиганстве.

«В беседе они кажутся честными и готовыми к активной работе. Но за отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому, считаю не возможным их назначение в мэры города Бишкек», — написал Жапаров.

При этом президент не упоминал о ком именно идет речь, о новоназначенном и.о. мэра Эрмеке Нургазиеве или об ушедшем с этого поста Балбаке Тулобаеве.

Назначение Нургазиева

О назначении Эрмека Нургазиева стало известно вечером 8 февраля. Уже утром 9 февраля и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев дал итоговую пресс-конференцию, а его место занял Нургазиев.

Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Нургазиев снят с должности из-за недовольства народа. При это сам Нургазиев интервью изданию Vesti.kg заявил, что его «не убирали с поста и.о. мэра». В правительстве информагентству «АКИпресс» сообщили, что «нет официального распоряжения о снятии Нургазиева с должности».

Известно, Нургазиев является учредителем и главой строительной компании «ЭММА курулуш». На парламентских выборах в октябре 2020 года он баллотировался в депутаты в списке партии «Кыргызстан» под номером 48.

В 2019 году у него произошел конфликт с адвокатессой Ольгой Новохатской — он ударил ее в лицо при многочисленных свидетелях. Новохатская говорит, что была беременна и потеряла ребенка после удара. Также Новохатская заявила, что получила травму уха с потерей слуха на 30%.

Но правоохранительные органы не привлекли Нургазиева к ответственности. Затем в 2020 году на него продолжили жаловаться дольщики «Альянс Курулуш Плюс», интересы которых и защищала Новохатская. Главу стройкомпании Максима Альянова обвинили в мошенничестве и посадили, а компания Нургазиева обещала достроить дома «Альянс Курулуш Плюс».

Позже дольщики заявили, что работа была сделана некачественно. А оплативших 100% стоимости квартир просили доплатить еще, в противном случае их квартили грозились продать.

Сам Нургазиев во время пресс-конференции 9 февраля заявил, что это Новохатская ударила его первой.

«Когда шла стройка она [Ольга Новохатская] пришла со своими друзьями. И в какой-то момент она ударила меня в лицо, у меня была ответная реакция. В тот же день написали заявления, люди подтвердили, что она первая ударила меня и дело закрыли», — сказал Нургазиев.