Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила о задержании руководителя проектами «Адилет сот» при Судебном департаменте Верховного суда по подозрению в участии в коррупционной схеме.

По версии следствия, в июне 2018 года должностные лица Судебного департамента при Верховном суде провели фиктивный тендер для разработки информационной системы «Реестр должников судебной системы». В тендере на сумму более 2,3 млн сомов победила одна из IT-компаний, название которой не упоминается.

При этом, в ГКНБ отметили, что ранее такую систему уже создали и внедрили специалисты проекта «Адилет сот» за счет заработной платы, а затем официально запатентовали в Кыргызпатенте.

«Несмотря на это, должностные лица Судебного департамента вступив в преступный сговор с представителем IT-компании заключили фиктивный договор на разработку уже имеющегося продукта, а средства были присвоены участниками коррупционной схемы», — пояснили в Госкомитете.

По подозрению в участии в коррупционной схеме был задержан руководитель по разработке и внедрению системы «Реестр должников судебной системы». Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ. Следствие по делу продолжается.

Кроме этого, в ГКНБ сообщили, что та же самая IT-компания проходит по другому уголовному делу, связанному с коррупцией при разработке системы «Местный суд». Одним из фигурантов дела является председатель Верховного суда Гульбара Калиева.

В Госкомитете отметил, что по этому факту Генпрокуратура уже внесла представление в комиссию при Совете судей, где рассмотрят вопрос о привлечении Калиевой к уголовной ответственности.

Пока неизвестно, когда комиссия вынесет решение по делу Калиевой. Еще в январе 2020 года комиссии пришлось отложить заседание, так как у Калиевой ухудшилось здоровье. При этом, в ГКНБ заявили, что Калиева «игнорирует» следственные мероприятия.

О том, что в отношении Калиевой завели уголовное дело стало известно во время пресс-конференции главы ГКНБ Камчыбека Ташиева 24 декабря. Тогда он заявил, что Калиеву могут задержать, «не смотря на высокую должность».

Сама Калиева, комментируя дело в отношении нее, заявила, что производство по факту коррупции начали еще весной этого года при Сооронбае Жээнбекове.

Тогда она добавила, что еще не видела материалы уголовного дела, но старалась не мешать следствию. По ее словам, она не подписывала ни одного документа для внедрения системы «Местный суд».