Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев 9 февраля сообщил на своей странице в фейсбуке, что Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в его отношении. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе высшего судебного органа. Тюлеева обвиняли в нанесении крупного ущерба госказне при покупке автобусов из Китая на посту мэра.

В своем обращении на фейсбуке Тюлеев сообщил, что Верховный суд отменил обвинительные приговоры всех трех инстанций: Ленинского, городского и Верховного судов, и отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.

В Верховном суде уточнили, что постановление было подписано 9 февраля 2021 года, а дело будут рассматривать судьи Ленинского района в новом составе.

Также Тюлеев написал в своей публикации, что «боролся за справедливость» с 2012 года, прошел все суды, находился за решеткой, а также потерял родителей и брата.

«Но я всегда говорил, что законным путем добьюсь справедливости. Следуя решению Верховного суда для того, чтобы ни в чем не повинные ребята не томились за решеткой вдали от своих семей, я погасил вмененный мне ущерб, но даже тогда я всем сказал, что вину свою не признаю», — заявил экс-мэр.

Также он отметил, что после выхода по амнистии в 2016 году он «не прекратил борьбу», доказывал свою невиновность и дождался этого «исторического дня».

«Дело сшитое атамбаевскими холуями на коленке развалилось! И в новом рассмотрении, я уверен, мы снова докажем свою невиновность. Я выражаю благодарность всем моим подписчикам, которые своими теплыми словами все эти годы поддерживали меня, вселяли надежду, что я добьюсь справедливости и восстановлю свою честь. Именно вы вдохновляли меня бороться до конца. Спасибо всем Вам!» — поблагодарил экс-мэр.

Нариман Тюлеев на судебном заседании

Дело Тюлеева

Экс-мэру Бишкека и экс-депутату Нариману Тюлееву в 2012 предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев своими действиям нанес ущерб государству в размере 33 млн. сомов. На следующий года Ленинский районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Но уже 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Тогда власти конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам.

Кроме этого, будучи мэром Бишкека с 2008 по 2010 год Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Эту землю выделило управление делами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций.

Тюлеев также отдал в частные руки два земельных участка на окраине парка. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

Возвращение Тюлеева в мэрию

Бывший в колонии «авторитетом» Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы 20 октября 2020 года на фоне политического кризиса после парламентских выборов. Тогда он заявил, что пришел в муниципалитет по просьбе бывшего тогда мэром Азиза Суракматова.

Однако это вызвало протесты горожан, которые требовали, чтобы к власти пришли «новые люди с незапятнанной репутацией». Уже через два дня, 22 октября, Тюлеев подал в отставку с поста первого вице-мэра.

По его словам, как только он приступил к обязанностям «вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок и сомнительных личностей». Тюлеев добавил, что решение покинуть мэрию он принял вместе с и.о. президента Садыром Жапаровым.